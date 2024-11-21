Женщина возмутилась действиями банка, который "потерял" деньги из банкомата: какой ответ учреждения

Гражданка потеряла деньги при переводе средств из банкомата одного банка на счет в другом. Деньги до счета не дошли и она будет ждать более месяца, чтобы решить вопрос.

Чтобы вернуть деньги, которые потерялись на пути из одного банка в другой, гражданам приходится ждать до четырех месяцев. При этом они не имеют возможности платить за коммунальные услуги и удовлетворить другие жизненные потребности. О том, как действуют банки и что ожидает клиента при неполадках в банкомате, рассказало издание "Обоз" на основе обращения украинки на портале "Минфин".

Пользовательница "Минфин" с ником "Ирина Федорчук" 19 ноября в 12:40 написала, что 11 дней назад, 8 ноября, потеряла деньги в банкомате. Из ее сообщения следует, что она пыталась перевести средства через банкомат "Ощадбанка" на счет в "ПриватБанке". В какой-то момент банкомат показал, что деньги вроде бы списались, но по назначению не пришли. Гражданка сразу сформировала заявку на возврат средств и получила ответы от обоих банковских учреждений. В "Ощадбанке" ей сообщили, что они к инциденту "отношения не имеют". Пришел ответ от "ПриватБанка": предложили подождать и обратиться в другое учреждение, чтобы ускорить процесс. Женщина же отметила, что осталась совсем без денег, пока банки не могут решить ее проблему.

"Сумма не маленькая, уже больше недели я остаюсь без зарплаты не имея возможности даже оплатить коммунальные, не говоря уже о других потребностях", — написала она.

Банкоматы в Украине — жалоба гражданки на потерю денег Фото: Скриншот Банкоматы в Украине — проблема с длительностью возврата денег Фото: Скриншот

Под обращением гражданки уже через два часа появился ответ "ПриватБанка". Ей объяснили, что следует подождать от 45 до 120 дней. Причина такого длительного ожидания — особенности функционирования платежной системы, работу которой ускорить невозможно.

"Обработка заявки в такой срок неприемлема, ведь вы оставили меня без средств вообще!" — отметила женщина, которая 11 дней не имела доступа к потерянным деньгам, и ей ждать возврата еще минимум 34 дня.

Банк также отметил, что как только поступят какие-то данные по потерянным средствам, они сразу пришлют СМС-сообщение, или на портале по реквизитам обращения.

Банкоматы в Украине — ответ банка на обращение Фото: Скриншот

Банкоматы в Украине — детали перевода средств

Отметим, в сентябре 2024 года Фокус писал о решении Национального банка относительно переводов денег между счетами украинцев. Начиная с 1 октября ввели новые лимиты на переводы "с карты на карту" (P2P, C2С). Лимит — перевод максимум 150 тыс. грн в течение месяца. При этом ограничения касаются всех счетов, открытых в определенном финучреждении. Также предусмотрены исключения — для волонтеров, для юридических лиц, для расчетов через IBAN.

Напоминаем, в марте Нацбанк напомнил украинцам об ограничениях на снятие наличных в банкоматах, которые ввели в начале полномасштабной войны.