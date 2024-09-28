Национальный банк Украины устанавливает лимит на переводы физических лиц "с карты на карту" (также известные как P2P, C2С). Фокус выяснил, что изменится для украинцев и можно ли будет перевести с карты на карту большую сумму.

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С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на полгода устанавливает лимит в 150 тыс. грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известные как P2P, C2С). Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц. Об этом сообщили в НБУ. Эксперты ответили, сколько денег можно будет переводить, почему НБУ решил его ввести и какие теперь документы нужны для того, чтобы перечислить деньги на обучение своему ребенку.

Лимит на карточные переводы от 1 октября 2024 года

Как пояснили в Нацбанке, ограничение будет касаться только исходящих переводов на счета других физических лиц, а также всех счетов клиента в одном банке.

Ограничение будет касаться только исходящих переводов на счета других физических лиц, а также всех счетов клиента в одном банке

При этом лимит не будет применяться:

к счетам волонтеров, которые отвечают критериям, определенным соответствующим постановлением;

к лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения;

в случае перевода средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке;

к переводам юридических лиц;

операции по реквизитам IBAN.

По данным НБУ, 98% банковских клиентов осуществляют ежемесячно переводы, которые не превышают указанную сумму, следовательно, установленные ограничения ни в коем случае не повлияют на их финансовую активность. Кроме того, для операции по реквизитам IBAN тоже не будут устанавливать каких-либо лимитов. В НБУ отмечают, что 98% украинцев даже не почувствуют никаких ограничений, потому что их переводы не превышают 150 тыс. грн.

Лимит не будет применяться к счетам волонтеров Фото: pexels.com

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Как отметил Фокусу адвокат, партнер SLA Attorneys Алексей Волохов, практика таких ограничений не нова, ведь о борьбе с переводами с карты на карту разговоры идут не первый год и власть все активнее готовится к радикальным средствам.

"Если говорить о законности, то следует учитывать тот факт, что банк является субъектом первичного финансового мониторинга и осуществляет управление рисками и предотвращает использование услуг и продуктов для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Хотя операции перевода средств с карты на карту физлица сами по себе не являются подозрительными операциями и не подлежат обязательному мониторингу банком, значительное количество таких операций и их значительный объем часто были основанием для прекращения банком деловых отношений с клиентом и закрытия счета", — отметил адвокат.

Банк является субъектом первичного финансового мониторинга и осуществляет управление рисками и предотвращает использование услуг и продуктов для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

По его словам, очень вероятно, что такие ограничения могут ввести до принятия специального законодательства, в частности по борьбе с "дропами".

"Банки будут вынуждены обновить собственное программное обеспечение и добавить соответствующие ограничения в клиент-банк. Если клиент превышает лимит по соответствующим операциям, то дальнейшие операции по переводу на карточные счета обслуживающий банк проводить не будет, но это никоим образом не станет основанием для прекращения деловых отношений и закрытия счета. Любые платежи физическому лицу на сумму более 150 тыс. гривен можно будет сделать на счет ФЛП", — отметил Волохов.

Любые платежи физическому лицу на сумму более 150 тыс. гривен можно будет сделать на счет ФЛП Фото: pexels.com

Готовы ли банки к ограничениям с 1 октября: какие операции будут подпадать под лимит

Как отметила в разговоре с Фокусом директор департамента финансового мониторинга Unex Bank Иванна Валькова, именно формулировка "на счета других физических лиц-получателей, при которых используются реквизиты электронных платежных средств физических лиц-получателей" является важной для понимания, какие именно операции подпадают под ограничения и будут учитываться в лимите.

"Например, мало кто из украинцев знает, что, оплачивая стоимость товара, приобретенного у физического лица, наложенным платежом на "Новой почте", он фактически отправляет продавцу p2p-перевод. То же самое касается и встроенных сервисов вроде безопасная сделка от OLX. Такие операции будут учитываться в лимите. Так же как и, например, пополнение "банки". Если, конечно, получатель не является волонтером, о чем сообщил банк, — в таком случае исходящая операция донатора не будет учитываться в ежемесячном лимите. Во всех остальных случаях, если используется номер карты получателя для отправки перевода, операция будет учтена в лимите", — сказала Валькова.

Оплачивая стоимость товара, приобретенного у физического лица, наложенным платежом на "Новой почте", вы фактически отправляете продавцу p2p-перевод

В то же время под новый ежемесячный лимит не подпадают расчетные операции, то есть покупки картой в онлайн и офлайн магазинах, различные подписки на цифровые сервисы вроде YouTube, оплата коммуналки, пополнение мобильного и интернета и тому подобное.

Также в лимит не учитываются операции по пополнению карт волонтеров, если они определены таковыми в банке, где открыта их карта. А также операции по переводу средств между собственными картами физлица. Относительно последнего исключения стоит обратить внимание на один нюанс. Учитывая тот факт, что на практике банки не могут определить, принадлежит ли карта другого банка тому же клиенту, который отправляет средства, исключение фактически касается только карт физлица в одном банке.

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И самое главное, что лимит не распространяется на переводы средств на IBAN-счета.

"Многие украинцы считают, что это сложные операции. Хотя на самом деле они требуют введения лишь нескольких параметров, в частности номера счета, РНОКПП (ИНН) получателя и назначения. И у каждого, у кого есть карта, есть и счет IBAN. Поэтому даже если лимита р2р недостаточно, всегда можно воспользоваться этой опцией", — напомнила эксперт.

Что касается готовности банков к введению ограничений, то, по ее словам, нет никаких сомнений, что с 1 октября лимиты будут установлены всеми банками. Возможны нюансы с точки зрения реализации соответствующего функционала для информирования потребителей в мобильных приложениях банков, но это на общий принцип применения лимита не будет влиять.

Что касается перечислений денег родственникам, детям, то при открытии счета клиент предоставляет банку информацию о себе Фото: unsplash.com

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Национальный банк оставил возможность для людей, имеющих официальные доходы сверх установленного месячного лимита, сообщить банку об этом и установить индивидуальное ограничение в пределах подтвержденных официальных доходов.

"Однако, как эта процедура будет реализована на практике каждым банком отдельно, сказать трудно. Учитывая специфику механизма и временность введенного ограничения, думаю в основном речь пойдет о "ручной" работе специалистов финучреждений. Поэтому гипотетически увеличение лимита может происходить с некоторым временным лагом относительно обращения клиента. Хотя все же сейчас я бы не стала говорить о каких-то конкретных цифрах и высказывать дополнительные гипотезы. Главное, что такая возможность предусмотрена и ею можно будет воспользоваться. В целом нет никаких проблем перечислить деньги на большую за лимит сумму жене или ребенку, матери или папе — для этого можно воспользоваться обычным IBAN переводом", — говорит эксперт.

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Заметим, что банк получателя в зависимости от собственной риск-политики может запросить у своего клиента объяснения относительно сущности операции. Особенно, если поступление большой суммы средств является нетипичным для счета. Но это никоим образом не касается ограничений p2p-переводов.

Что касается регулярных перечислений денег родственникам значительными суммами, то следует напомнить, что при открытии счета клиент предоставляет банку информацию о себе, в частности о своих доходах. В дальнейшем финмониторинг банка ежедневно наблюдает за тем, какие переводы осуществляет клиент, знает историю операций клиента, и в случае нетипичных операций, согласно закону "О финансовом мониторинге" имеет право остановить перевод и требовать от клиента дополнительных подтверждений по подозрительной операции.