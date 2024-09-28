Національний банк України встановлює ліміт на переказів фізичних осіб "з картки на картку" (також відомі як P2P, C2С). Фокус з’ясував, що зміниться для українців та чи можна буде переказати з картки на картку більшу суму.

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Від 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на півроку встановлює ліміт у 150 тис. грн на місяць для переказів фізичних осіб "з картки на картку" (також відомі як P2P, C2С). Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Про це повідомили у НБУ. Експерти відповіли, скільки грошей можна буде переказувати, чому НБУ вирішив його запровадити і які тепер документи потрібні для того, щоби перерахувати гроші на навчання своїй дитині.

Ліміт на карткові перекази від 1 жовтня 2024

Як пояснили у Нацбанку, обмеження стосуватиметься лише вихідних переказів на рахунки інших фізичних осіб, а також всіх рахунків клієнта в одному банку.

Обмеження стосуватиметься лише вихідних переказів на рахунки інших фізичних осіб, а також всіх рахунків клієнта в одному банку

Водночас ліміт не застосовуватиметься:

до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним відповідною постановою;

до осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження;

у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку;

до переказів юридичних осіб;

операції за реквізитами IBAN.

За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують вказану суму, отже, встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність. Крім того, для операції за реквізитами IBAN теж не встановлюватимуть якихось лімітів. У НБУ зазначають, що 98% українців навіть не відчують ніяких обмежень, тому що їхні перекази не перевищують 150 тис. грн.

Ліміт не застосовуватиметься до рахунків волонтерів Фото: pexels.com

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Як зазначив Фокусу адвокат, партнер SLA Attorneys Олексій Волохов, практика таких обмежень не нова, адже про боротьбу із переказами з карти на карту розмови йдуть не перший рік і влада дедалі активно готується до радикальних засобів.

"Якщо говорити про законність, то слід враховувати той факт, що банк є субʼєктом первинного фінансового моніторингу та здійснює управління ризиками та запобігає використанню послуг та продуктів для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Хоча операції переказу коштів з карти на карту фізособи самі по собі не є підозрілими операціями та не підлягають обовʼязковому моніторингу банком, значна кількість таких операцій та їх значний обсяг часто були підставою для припинення банком ділових відносин з клієнтом та закриття рахунку", — зазначив адвокат.

Банк є субʼєктом первинного фінансового моніторингу та здійснює управління ризиками та запобігає використанню послуг та продуктів для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

За його словами, дуже вірогідно, що такі обмеження можуть запровадити до прийняття спеціального законодавства, зокрема щодо боротьби з "дропами".

"Банки будуть змушені оновити власне програмне забезпечення та додати відповідні обмеження до клієнт-банку. Якщо клієнт перевищує ліміт щодо відповідних операцій, то подальші операції з переказу на карткові рахунки обслуговуючий банк проводити не буде, але це жодним чином не стане підставою для припинення ділових відносин та закриття рахунку. Будь-які платежі фізичній особі на суму понад 150 тис. гривень можна буде зробити на рахунок ФОП", — зазначив Волохов.

Будь-які платежі фізичній особі на суму понад 150 тис. гривень можна буде зробити на рахунок ФОП Фото: pexels.com

Чи готові банки до обмежень з 1 жовтня: які операції підпадатимуть під ліміт

Як наголосила у розмові з Фокусом директорка департаменту фінансового моніторингу Unex Bank Іванна Валькова, саме формулювання "на рахунки інших фізичних осіб-отримувачів, під час яких використовуються реквізити електронних платіжних засобів фізичних осіб-отримувачів" є важливим для розуміння, які саме операції підпадають під обмеження та будуть враховуватися в ліміті.

"Наприклад, мало хто з українців знає, що, сплачуючи вартість товару, придбаного у фізичної особи, накладеним платежем на "Новій пошті", він фактично відправляє продавцю p2p-переказ. Те саме стосується й вбудованих сервісів на кшталт безпечна угода від OLX. Такі операції будуть враховуватися в ліміті. Так само як і, наприклад, поповнення "банки". Якщо, звісно, отримувач не є волонтером, про що повідомив банк, — в такому випадку вихідна операція донатора не буде враховуватися в щомісячному ліміті. В усіх інших випадках, якщо використовується номер картки отримувача для відправки переказу, операція буде врахована в ліміті", — сказала Валькова.

Сплачуючи вартість товару, придбаного у фізичної особи, накладеним платежем на "Новій пошті", ви фактично відправляєте продавцю p2p-переказ

Водночас під новий щомісячний ліміт не підпадають розрахункові операції, тобто покупки карткою в онлайн та офлайн магазинах, різноманітні підписки на цифрові сервіси на кшталт YouTube, оплата комуналки, поповнення мобільного та інтернету тощо.

Також в ліміт не враховуються операції з поповнення карток волонтерів, якщо вони визначені такими у банку, де відкрито їхню картку. А також операції з переказу коштів між власними картками фізособи. Щодо останнього виключення варто звернути увагу на один нюанс. Зважаючи на той факт, що на практиці банки не можуть визначити, чи належить картка іншого банку тому ж клієнту, що надсилає кошти, виключення фактично стосується лише карток фізособи в одному банку.

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І найголовніше, що ліміт не розповсюджується на перекази коштів на IBAN-рахунки.

"Чимало українців вважають, що це складні операції. Хоча насправді вони потребують введення лише кількох параметрів, зокрема номеру рахунку, РНОКПП (ІНН) отримувача та призначення. І в кожного, в кого є картка, є й рахунок IBAN. Тож навіть якщо ліміту р2р недостатньо, завжди можна скористатися цією опцією", — нагадала експертка.

Щодо готовності банків до запровадження обмежень, то, за її словами, немає жодних сумнівів, що з 1 жовтня ліміти буде встановлено усіма банками. Можливі нюанси з точки зору реалізації відповідного функціоналу для інформування споживачів у мобільних застосунках банків, але це на загальний принцип застосування ліміту не впливатиме.

Щодо перерахувань грошей родичам, дітям, то під час відкриття рахунку клієнт надає банку інформацію про себе Фото: unsplash.com

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Національний банк залишив можливість для людей, що мають офіційні доходи понад встановлений місячний ліміт, повідомити банк про це та встановити індивідуальне обмеження в межах підтверджених офіційних доходів.

"Проте, як ця процедура буде реалізована на практиці кожним банком окремо, сказати важко. З огляду на специфіку механізму та тимчасовість впровадженого обмеження, думаю здебільшого йтиметься про "ручну" роботу спеціалістів фінустанов. Відтак гіпотетично збільшення ліміту може відбуватися з деяким часовим лагом відносно звернення клієнта. Хоча все ж зараз я б не стала говорити про якісь конкретні цифри та висловлювати додаткові гіпотези. Головне, що така можливість передбачена і нею можна буде скористатися. Загалом немає жодних проблем перерахувати гроші на більшу за ліміт суму дружині чи дитині, матері чи татові — для цього можна скористатися звичайним IBAN переказом", — каже експертка.

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Зауважимо, що банк отримувача в залежності від власної ризик-політики може запросити у свого клієнта пояснення щодо сутності операції. Особливо, якщо надходження великої суми коштів є нетиповим для рахунку. Але це жодним чином не стосується обмежень p2p-переказів.

Щодо регулярних перерахувань грошей родичам значними сумами, то слід нагадати, що під час відкриття рахунку клієнт надає банку інформацію про себе, зокрема про свої доходи. В подальшому фінмоніторинг банку щодня спостерігає за тим, які перекази здійснює клієнт, знає історію операцій клієнта, і в разі нетипових операцій, відповідно до закону "Про фінансовий моніторинг" має право зупинити переказ та вимагати від клієнта додаткових підтверджень щодо підозрілої операції.