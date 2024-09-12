Скільки грошей можна витратити за день за кордоном: в НБУ назвали суми

Національний банк України встановив ліміт у 100 тисяч гривень на місяць для витрат за кордоном.

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Національний банк України ввів нові обмеження на валютні операції з банківськими картами. У зв'язку з цим усім громадянам України необхідно розуміти, яку суму вони можуть витрачати за кордоном протягом дня. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

НБУ запровадив місячний ліміт у 100 тисяч гривень на витрати за кордоном. Це гранична сума, яку клієнт може використовувати в одному банку протягом місяця як для покупок у магазинах, так і для зняття готівки через банкомати.

Це стосується виключно безготівкових коштів. Отже, українці, як і раніше, можуть здійснювати валютообмінні операції з готівкою без обмежень за сумою.

З 10 вересня Національний банк України запровадив нові обмеження на використання валютних карток за кордоном. Вони стосуються двох ключових категорій: нерухомості та дорогих товарів. Зокрема, встановлено щомісячний ліміт, еквівалентний 100 тисячам гривень, на купівлю таких товарів та оплату послуг:

годинник;

ювелірні вироби;

вироби зі срібла;

дорогоцінне каміння;

монети;

марки.

Зазначимо, що раніше Нацбанк анонсував рішення про обмеження P2P-переказів для фізичних осіб. За словами голови НБУ Андрія Пишного, проблема "дропів" несе ризики і для державного бюджету, і для громадян. Річ у тім, що особи, передаючи свої дані та банківські рахунки третім особам, беруть на себе відповідальність за всі операції.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб "з картки на картку" (також відомі як P2P, C2С). Ліміт діє тільки на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.