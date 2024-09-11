Скільки грошей можна зняти з картки за кордоном: названо суми

Зазвичай ліміти за межами країни нижчі, аніж ті, які встановлені на зняття готівки безпосередньо в Україні.

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Перебуваючи за кордоном, українці можуть знімати певну суму з картки українського банку. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

У банкоматах України клієнти "ПриватБанку" можуть зняти готівку в розмірі до 20 тисяч гривень за одну операцію. Повторне зняття можливе через 3 години.

У Monobank за один день можна зняти до 100 тисяч гривень з кредитної картки і додатково 100 тисяч із дебетової картки.

У Sense Bank максимальна сума, яку можна зняти готівкою в касі, становить 100 тисяч гривень з одного рахунку на день. Однак у банкоматах і POS-терміналах ліміт на зняття не перевищує 50 тисяч гривень на день.

Кредобанк встановив ліміти на зняття готівки, які становлять 100 тисяч гривень на добу, причому ця сума може бути знята як через банкомат, так і в касі банку.

Водночас за кордоном суми для зняття дещо нижчі — Monobank, "ПриватБанк", Sensebank та ПУМБ дозволяють зняти з гривневої картки за кордоном 12 500 гривень за календарний тиждень, а на місяць — 50 000 гривень. Утім із валютних рахунків у "Приватбанк" і Sensebank дозволяють знімати не більш ніж 100 тисяч гривень на день.

Національний банк від початку повномасштабної війни в Україні встановив ліміт на зняття готівки на суму 100 тисяч гривень на день.

Зазначимо, що раніше Нацбанк анонсував рішення про обмеження P2P-переказів для фізичних осіб. За словами голови НБУ Андрія Пишного, проблема "дропів" несе ризики і для державного бюджету, і для громадян. Річ у тім, що особи, передаючи свої дані та банківські рахунки третім особам, беруть на себе відповідальність за всі операції на цих рахунках.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб "з картки на картку" (також відомі як P2P, C2С). Ліміт діє тільки на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.