Сколько денег можно снять с карты за границей: названы суммы

Обычно лимиты за пределами страны ниже, чем те, которые установлены на снятие наличных непосредственно в Украине.

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Находясь за границей, украинцы могут снимать определенную сумму с карты украинского банка. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

В банкоматах Украины клиенты "ПриватБанка" могут снять наличные в размере до 20 тысяч гривен за одну операцию. Повторное снятие возможно через 3 часа.

В Monobank за один день можно снять до 100 тысяч гривен с кредитной карты и дополнительно 100 тысяч с дебетовой карты.

В Sense Bank максимальная сумма, которую можно снять наличными в кассе, составляет 100 тысяч гривен с одного счета в день. Однако в банкоматах и POS-терминалах лимит на снятие не превышает 50 тысяч гривен в день.

Кредобанк установил лимиты на снятие наличных, которые составляют 100 тысяч гривен в сутки, причем эта сумма может быть снята как через банкомат, так и в кассе банка.

В то же время за рубежом суммы для снятия несколько ниже — Monobank, "ПриватБанк", Sensebank и ПУМБ позволяют снять с гривневой карты за рубежом 12 500 гривен в календарную неделю, а в месяц — 50 000 гривен. Впрочем с валютных счетов в "Приватбанк" и Sensebank позволяют снимать не более 100 тысяч гривен в день.

Национальный банк с начала полномасштабной войны в Украине установил лимит на снятие наличных на сумму 100 тысяч гривен в день.

Отметим, что ранее Нацбанк анонсировал решение об ограничении P2P-переводов для физических лиц ранее. По словам главы НБУ Андрея Пышного, проблема "дропов" несет риски и для государственного бюджета, и для граждан. Дело в том, что лица, передавая свои данные и банковские счета третьим лицам, берут на себя ответственность за все операции на этих счетах.

Напомним, с 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на пол года устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известны как P2P, C2С). Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.