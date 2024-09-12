Сколько денег можно потратить за день за границей: в НБУ назвали суммы

Национальный банк Украины установил лимит в 100 тысяч гривен в месяц для расходов за рубежом.

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Национальный банк Украины ввел новые ограничения на валютные операции с банковскими картами. В связи с этим всем гражданам Украины необходимо понимать, какую сумму они могут тратить за границей в течение дня. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

НБУ ввел месячный лимит в 100 тысяч гривен на расходы за границей. Это предельная сумма, которую клиент может использовать в одном банке в течение месяца как для покупок в магазинах, так и для снятия наличных через банкоматы.

Это относится исключительно к безналичным средствам. Таким образом, украинцы по-прежнему могут совершать валютно-обменные операции с наличными без ограничений по сумме.

С 10 сентября Национальный банк Украины ввел новые ограничения на использование валютных карт за рубежом. Они касаются двух ключевых категорий: недвижимости и дорогостоящих товаров. В частности, установлен ежемесячный лимит, эквивалентный 100 тысячам гривен, на покупку таких товаров и оплату услуг:

часы;

ювелирные изделия;

изделия из серебра;

драгоценные камни;

монеты;

марки.

Отметим, что ранее Нацбанк анонсировал решение об ограничении P2P-переводов для физических лиц ранее. По словам главы НБУ Андрея Пышного, проблема "дропов" несет риски и для государственного бюджета, и для граждан. Дело в том, что лица, передавая свои данные и банковские счета третьим лицам, берут на себя ответственность за все операции.

Напомним, с 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на пол года устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известны как P2P, C2С). Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.