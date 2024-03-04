Лимиты на наличные: как работают банкоматы "ПриватБанка" и "Ощадбанка" в условиях войны

Некоторые украинские банки установили ограниченное количество операций по снятию наличных картами других банков в собственных банкоматах. Например, "Приватбанк" разрешает такие операции дважды в сутки.

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Государственные банки и коммерческие банки Украины установили лимиты снятия наличных в банкоматах. "Ощадбанк" дает возможность снять до 50 тыс. грн, а "Приватбанк" — 20 тыс. грн с возможностью повторного подхода. О банковских лимитах на снятие наличных рассказали на портале Национального банка Украины (НБУ).

В феврале 2022 года в НБУ подготовили документ, в котором говорится об условиях снятия наличных в банкоматах 14 украинских банков. При этом указывается, что деньги можно получить "для всех карт любого банка".

Снятие наличных — детали

НБУ, создавая документ, использовал решения, принятые банковскими учреждениями в первые недели вторжения. В целом речь идет о так называемом "банковском роуминге": крупнейшие банки Украины разрешили снимать деньги в своих банкоматах владельцам чужих карт.

Лимиты на снятие наличных денег:

"ПриватБанк" — 20 тыс. грн за один подход к банкомату с картой чужого банка. Операцию можно повторить через три часа; "Ощадбанк" — 50 тыс. грн в сутки; "Укрэксимбанк" — 25 тыс. грн за один подход к банкомату, количество таких подходов неограниченно; "Райффайзен Банк" — до 20 тыс. в сутки; "Укргазбанк" — до 5 тыс. грн за один подход, разрешено четыре подхода — то есть максимум 20 тыс. грн в сутки; "Сенс Банк" — до 20 тыс. грн в сутки; "ПУМБ" — до 20 тыс. грн в сутки; "Укрсиббанк — до 20 тыс. грн в сутки; "ОТП Банк" — до 5 тыс. грн за один подход, количество таких подходов неограниченно; "Универсал банк" — до 20 тыс. грн в сутки; "Пивденный" — до 10 тыс. грн за один подход, разрешено два подхода — то есть максимум 20 тыс. грн в сутки; "Кредобанк" — 10 тыс. грн за один подход к банкомату с картой чужого банка. Операцию можно повторить через 1,5 часа; "Таскомбанк" — до 10 тыс. грн в сутки; "А-Банк" — не имеет банкоматов.

Лимиты на снятие наличных в банкомате Фото: НБУ

"ПриватБанк" — особенности переводов средств

На портале АО КБ "ПриватБанк" можно узнать об особенностях перевода средств. Например, при переводах между картами физических лиц — максимальная сумма 29 999 грн за одну транзакцию.

Для отправителя:

переводы в пределах Украины — разрешено до 200 транзакций (переводов) в месяц, общая сумма — до 1 млн грн;

переводы за пределы Украины — до 20 транзакций (переводов) в месяц, общая сумма — до 100 тыс. грн.

Для получателя:

переводы в пределах Украины — разрешено до 350 транзакций (переводов) в месяц, общая сумма — до 1 млн грн;

переводы из-за пределов Украины — до 50 транзакций (переводов) в месяц, общая сумма — до 399 999 грн.

"Ощадбанк" — особенности переводов средств

На портале "Ощадбанка" описаны особенности операций с собственными средствами:

получить наличные можно в отделениях и в банкоматах "Ощадбанка";

также можно получить наличные в кассе — максимальная сумма до 100 тыс. грн (кроме случаев, когда речь идет о деньгах, которые потом пойдут на выплату заработной платы работникам или для социальных выплат).

Отметим, 15 февраля в "ПриватБанке" рассказали о новой услуге для украинцев, желающих перевести деньги из Польши в Украину. Ранее граждане должны были конвертировать злотые в гривны и только потом осуществлять транзакцию. Однако теперь конвертация не нужна — правила перевода значительно упростились, ранее писал Фокус.

Напоминаем, в украинских банках предусмотрена возможность собирать средства для ВСУ. В частности, в "ПриватБанке" создали инструмент "Конверт".