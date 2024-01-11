Задонатить в "Конверте": ПриватБанк запустил новую функцию для поддержки военных (видео)

Одновременно в мобильном приложении можно создать до 15 "конвертов" для донатов, которые можно будет пополнить в трех валютах: гривне, долларах и евро.

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"ПриватБанк" запустил новую услугу "Конверты" в своем мобильном приложении для сбора донатов на нужды военных и управления собственными финансами. О том, как пользоваться функционалом в "Приват24", сотрудники банка рассказали на сайте финансового учреждения.

В качестве преимуществ нового сервиса разработчики называют следующее:

конверты можно использовать как обычные банковские карточки;

можно пригласить друзей присоединиться к сбору средств, добавив их из телефонной книги или поделившись ссылкой в социальных сетях;

собирать пожертвования можно для благотворительных организаций или своих собственных проектов;

можно "запечатывать" конверты на определенный срок или до сбора определенной суммы;

статистика общедоступна, поэтому каждый может увидеть, сколько было собрано, что повышает прозрачность. Это укрепляет доверие и стимулирует людей принять участие в сборах.

Пользователь "Приват24" может открыть не более 15 собственных конвертов. Максимальное количество конвертов третьих лиц, аналитику которых можно просматривать, также ограничено 15. Доступ к просмотру аналитики собственного конверта (общее накопление) можно предоставить максимум 60 пользователям. Обслуживание и пополнение конвертов не тарифицируется. С Конверта также нельзя снять деньги наличными.

Как создать "Конверт" в "Приват24":

Необходимо выбрать или указать название Конверта. Выбрать валюту Конверта — UA/USD/EUR. Добавить описание Указать цель Конверта Добавить визуализацию в Конверт

Донаты для военных в "Привта24": как сделать сборы успешными

В связи с запуском новой услуги "Конверт" на базе банковского мобильного приложения украинцам также рассказали, как сделать сборы на нужды военных успешными. Так как в социальных сетях люди тратят 3-5 секунд на сторонние информационные баннеры, нужно дать Конверту краткое содержательное название и добавить тематическое изображение. К примеру, плохим вариантом будет называть Конверт для сбора средств для ВСУ "Голубое небо с облаками" или "Кому-то будет больно". Лучше использовать такие названия, как "Много дронов" или "Сбор на тысячу дронов".

Напомним, ранее мы писали о том, пользуются ли украинцы онлайн-банкингами для оплаты коммунальных услуг и пополнения мобильных. В целом треть украинцев заходит в банковское мобильное приложение или онлайн-банкинг каждый день, а некоторые делают это как минимум несколько раз в неделю.

Также Фокус писал о том, какими приложениями нельзя пользоваться, чтобы не передать свои деньги и личные данные в Россию. С февраля 2022 года украинские пользователи принесли разработчикам из РФ около $250 000 дохода, не задумываясь о происхождении ПО.