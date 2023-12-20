Пенсії для переселенців: в Україні змінять умови ідентифікації в "Ощадбанку"

Українці, яким надали статус ВПО до початку повномасштабного вторгнення Росії, мають проходити фізичну ідентифікацію в "Ощадбанку", аби не втратити соціальні виплати. Тим часом в уряді хочуть продовжити термін проходження відповідної процедури для деяких категорій переселенців.

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Деяким внутрішньо переміщеним особам планують продовжити термін ідентифікації в "Ощадбанку" для отримання пенсійних виплат на три місяці. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Зокрема, планується продовжити строк здійснення фізичної перевірки осіб в "Ощадбанку" до 1 квітня 2024 року. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

"На гарячі лінії Мінреінтеграції звертається велика кількість пенсіонерів-ВПО з питаннями щодо строків проходження ідентифікації в Ощадбанку. Дуже важливо, щоб люди встигли її пройти та продовжили отримувати пенсії", — зазначила віцепрем’єрка Ірина Верещук.

У повідомленні зазначається, що найближчим часом проєкт мають винести на розгляд Кабміну України.

Ідентифікація в "Ощадбанку": як пройти

Щоб пройти фізичну ідентифікацію для різних видів виплат від держави, ВПО можуть скористатися такими можливостями:

особисто з'явитись у відділенні "Ощадбанку";

взяти участь у спеціальній відеоконференції, під час якої особа покаже підтверджувальні документи;

пройти авторизацію на вебпорталі Пенсійного фонду з використанням ідентифікації через "Дію";

прийти до закордонної дипломатичної установи України, працівники якої засвідчать, що особа є живою.

Ідентифікація пенсіонерів в Україні: як пройти з-за кордону

Нещодавно у Пенсійному фонді розповіли, як громадянам України, які через повномасштабну війну залишаються за кордоном, пройти ідентифікацію. Отже, для цього потрібно:

авторизуватись в особистому кабінеті ПФУ за допомогою "Дія.Підпис";

звернутись до дипломатичної установи, отримати там посвідчення та надіслати його у ПФУ — поштою або засканувати.

Згодом з'явиться можливість проходити ідентифікація через відеозв’язок, але відповідна постанова ще не набрала чинності.

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Нагадаємо, 12 листопада Ірина Верещук заявила, що адаптація українців, яким довелося покинути рідну домівку, триватиме роками. Цей процес відбуватиметься навіть після війни. Також Фокус розповідав, як держава допомагає переселенцям із пошуком роботи після вимушеного переїзду.