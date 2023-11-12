"Це питання на роки": у Мінреінтеграції розповіли про адаптацію внутрішньо переміщених осіб

За словами міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, на адаптацію людей у нових громадах можуть знадобитися роки, зокрема після війни.

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Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у нові громади може тривати роками. Про це заявила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

"Це питання на роки, після війни, зокрема. Тому що люди все одно не зможуть інтегруватися повністю в громади... Ми розуміємо, що надання житла, повна інтеграція, зайнятість населення — це все буде продовжуватися і продовжуватися", — заявила міністр.

Як приклад Верещук назвала громадян, які стали вимушеними переселенцями у 2014 році. Наразі їх налічується до 1,5 млн осіб.

Чиновниця нагадала, що для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб діє програма "Оселя".

Нагадаємо, у листопаді міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій представила стратегію інтеграції переселенців до 2024 року. За словами Верещук, люди, які є внутрішніми переселенцями, чекають на увагу та підтримку держави. Вони хочуть знати, що Україна ними опікується.

"Ми знаємо про кожного і сподіваємося, що ті люди, які сьогодні є внутрішньо переміщеними особами, знають, що для них робить держава, а ще краще, коли вони знатимуть, що вона для них збирається зробити", — сказала Верещук.

Міністр заявила, що перед Мінреінтеграції поставлено сім цілей, серед яких: забезпечення житлом, освіта, працевлаштування, соціальний захист, медичне забезпечення, створення умов для інтеграції внутрішньо переміщених осіб у територіальних громадах, що їх приймають, доступ до документів.

Фокус розповідав наприкінці вересня, що віцепрем'єр-міністр Верещук закликала росіян виїхати з півострова Крим до початку деокупації. Адже коли завалиться Кримський міст зробити це буде складно.

Фокус писав 8 вересня, що віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук закликала офіційно запропонувати зміни в написанні назви держави-агресора та її керівників. Чиновниця зазначила, що назву РФ громадяни України давно пишуть із малої літери, і це потрібно формалізувати.