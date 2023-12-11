Виплати ВПО: у Мінсоцполітики розповіли, хто й далі отримуватиме допомогу у 2024 році

За даними міністерства, було розроблено проєкт спеціальної постанови, який дасть змогу й надалі отримувати грошові виплати тим, хто цього потребує.

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У Міністерстві соціальної політики розробили проєкт постанови, який передбачає продовження виплат на проживання для окремих категорій внутрішньо переселених осіб (ВПО). Про це повідомила пресслужба відомства 11 грудня.

Зазначається, що мета Міністерства соціальної політики — забезпечення чинної підтримки та допомога в подоланні життєвих викликів для ВПО, які були змушені залишити свої домівки або зовсім втратили їх через активні бойові дії.

З 1 лютого 2024 року частина переселенців не отримуватимуть виплати, однак у Міністерстві соціальної політики розробили проєкт постанови, який дасть змогу продовжувати допомогу для українців, які отримували її до 1 серпня 2023 року і період виплат яких завершується наприкінці наступного січня.

"Проєкт постанови пропонує продовжити виплати для внутрішньо переміщених осіб пенсійного віку та тих ВПО, які не мають можливості працевлашуватись через обʼєктивні обставини, одночасно поєднуючи це з наданням важливих соціальних послуг", — ідеться в повідомленні.

Виходить, що механізм виплат буде об'єднано з іншими механізмами підтримки родин, щоб допомогти їм знову встати на ноги після переселення та інтегруватися на нових місцях проживання, бо не всім вдалося це зробити за останні майже два роки, зазначили в Міністерстві соціальної політики.

"Також цим актом пропонується суттєво переглянути можливості призначення допомогти малозабезпеченим, щоб ті родини, які опинились у ризику бідності, могли активніше нею користуватися", — продовжили у відомстві.

Нагадаємо, 8 грудня повідомлялося, хто з ВПО може отримати допомогу до 5 тисяч гривень. Завдяки грошовій допомозі певні категорії українців зі спеціальним статусом зможуть поліпшити свій фінансовий стан.