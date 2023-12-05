Виплати переселенцям: у Мінсоцполітики пояснили, якою буде допомога ВПО

За словами очільниці Мінсоцполітики, допомога українцям, які були змушені покинути свої домівки, але залишилися в країні, стала одною з найбільших програм міністерства.

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Від початку повномасштабної війни в Україні грошову допомогу отримали 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Наразі такі виплати отримують біля 2,5 мільйона людей. Про це повідомила в інтерв'ю виданню Forbes міністерка соцполітики Оксана Жолнович.

За словами Жолнович, 2023 року на допомогу переселенцям передбачено 57 мільярдів гривень.

"На наступний рік орієнтовно така ж сума. Це дуже багато", — пояснила вона.

Оксана Жолнович нагадала, що статус ВПО люди в Україні отримують від 2014 року. Деякі живуть з ним уже 10 років.

"Це абсурдна ситуація, коли на людину на все життя повісили цей ярлик. Далі держава створила пільги для цієї категорії громадян, потім зрозуміла, що не може їх забезпечувати і створює додаткові перепони. Так, наприклад, було з пенсіями для ВПО", — каже міністерка.

Чи зміниться програма надання виплат та пільг переселенцям

Зазначимо, що від 2014 року внутрішньо переміщені особи мали проходити верифікацію кожні шість місяців для отримання пенсії.

"Зараз ми не можемо йти по тому ж сценарію. Потрібно розуміти мету надання виплат/пільг та одразу визначати їхній термін. Зараз ВПО можуть отримати виплати лише на шість місяців із можливістю продовження ще на шість за умови незадовільного майнового стану", — сказала Оксана Жолнович.

За її словами, такі виплати мають допомогти реінтеграції людини у новому регіоні чи на новому місці проживання. Проте такий процес не може тривати нескінченно. За пів року особа може знайти собі роботу, під час війни це тим більше необхідно робити.

"Поділяю позицію президента, що люди зараз мають або воювати, або працювати. Далі людина може отримувати пільги, при необхідності за певною категорією (інвалідність, бідність тощо). Але вже без привʼязки до ВПО. Міністерство реінтеграції розробляє закон, щоб обмежити статус ВПО до пʼяти років", — пояснила Оксана Жолнович.

Як нараховуються виплати ВПО на дітей

Очільниця міністерства пояснила, що сума допомоги на дитину у розмірі 2-3 тисячі гривень розраховувалася із огляду на доходи сімʼї.

"Традиційно — двоє дітей та двоє дорослих. Тобто на сімʼю ми отримували близько 10 тисяч гривень. Це мінімально достатня сума для наймання житла", — пояснила міністерка.

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Програма "Прихисток" — що відомо

Міністерка також нагадала про програму "Прихисток", де власникам, які надавали житло для переселенців, повертали кошти за оплату комунальних послуг. Звісно, багатодітні сімʼї або люди з інвалідністю отримували свої виплати додатково до виплат ВПО.

Перевірки Міністерства показали, що не всі отримувачі потребували дотацій від держави.

У серпні Кабмін вніс зміни в постанову щодо виплат ВПО. Якщо людина понад 30 днів перебуває за кордоном без поважних причин (лікування, відрядження тощо), то вона втрачає право на виплати.

"Ми звірилися з Державною прикордонною службою та припинили виплати тим, хто не відповідає новим критеріям. Це близько 112 тисяч осіб. Для бюджету — зменшення видатків орієнтовно на 400 мільйона на місяць. Наразі така верифікація відбувається постійно", — повідомила Оксана Жолнович.

Як перевіряють статус ВПО

Щомісяця міністерство здійснює перевірки щодо людей, які повернулися до свого постійного житла або мали власне житло.

"Таких було понад 12 тисяч. 9500 були виявлені померлими. Ще 9800 людей проживали на територіях, які перебували під окупацією або були близькі до лінії фронту, але зараз там не ведуться активні бойові дії, а отже переїзд не дає право на отримання виплати. Був випадок, коли людина отримувала допомогу від держави майже рік і при цьому придбала Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 року, вартість якого понад 9,5 млн гривень", — повідомила очільниця міністерства.

Також, за її інформацією, зафіксовано близько 250 людей, які здійснили операції на суму понад 100 тисяч гривень. А ще 80 громадян купили квартири чи земельні ділянки на понад 100 тисяч гривень.

Фокус вже писав, що деякі українці, які є внутрішньопереміщеними особами (ВПО), зможуть отримати нову доплату для оренди житла. До 10 грудня 2023 року можна зареєструватися і взяти участь у проєкті.

24 листопада повідомлялося, що виплати для переселенців планують змінити. Деяким категоріям переселенців виплату допомоги на проживання, у розмірі три тисячі гривень особам з інвалідністю й дітям і дві тисячі гривень для всіх інших, — припинили.