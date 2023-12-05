Выплаты переселенцам: в Минсоцполитики объяснили, какой будет помощь ВПЛ

По словам главы Минсоцполитики, помощь украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома, но остались в стране, стала одной из крупнейших программ министерства.

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С начала полномасштабной войны в Украине денежную помощь получили 5 миллионов внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Сейчас такие выплаты получают около 2,5 миллиона человек. Об этом сообщила в интервью изданию Forbes министр соцполитики Оксана Жолнович.

По словам Жолнович, в 2023 году на помощь переселенцам предусмотрено 57 миллиардов гривен.

"На следующий год ориентировочно такая же сумма. Это очень много", — пояснила она.

Оксана Жолнович напомнила, что статус ВПЛ люди в Украине получают с 2014 года. Некоторые живут с ним уже 10 лет.

"Это абсурдная ситуация, когда на человека на всю жизнь повесили этот ярлык. Далее государство создало льготы для этой категории граждан, потом поняло, что не может их обеспечивать и создает дополнительные преграды. Так, например, было с пенсиями для ВПЛ", — говорит министр.

Изменится ли программа предоставления выплат и льгот переселенцам

Отметим, что с 2014 года внутренне перемещенные лица должны были проходить верификацию каждые шесть месяцев для получения пенсии.

"Сейчас мы не можем идти по тому же сценарию. Нужно понимать цель предоставления выплат/льгот и сразу определять их срок. Сейчас ВПЛ могут получить выплаты только на шесть месяцев с возможностью продления еще на шесть при условии неудовлетворительного имущественного положения", — сказала Оксана Жолнович.

По ее словам, такие выплаты должны помочь реинтеграции человека в новом регионе или на новом месте жительства. Однако такой процесс не может длиться бесконечно. За полгода человек может найти себе работу, во время войны это тем более необходимо делать.

"Разделяю позицию президента, что люди сейчас должны или воевать, или работать. Далее человек может получать льготы, при необходимости по определенной категории (инвалидность, бедность и т.д.). Но уже без привязки к ВПЛ. Министерство реинтеграции разрабатывает закон, чтобы ограничить статус ВПЛ до пяти лет", — пояснила Оксана Жолнович.

Как начисляются выплаты ВПЛ на детей

Руководительница министерства пояснила, что сумма помощи на ребенка в размере 2-3 тысячи гривен рассчитывалась с учетом доходов семьи.

"Традиционно — двое детей и двое взрослых. То есть на семью мы получали около 10 тысяч гривен. Это минимально достаточная сумма для найма жилья", — пояснила министр.

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Программа "Приют" — что известно

Министр также напомнила о программе "Приют", где владельцам, которые предоставляли жилье для переселенцев, возвращали средства за оплату коммунальных услуг. Конечно, многодетные семьи или люди с инвалидностью получали свои выплаты дополнительно к выплатам ВПЛ.

Проверки Министерства показали, что не все получатели нуждались в дотациях от государства.

В августе Кабмин внес изменения в постановление о выплатах ВПЛ. Если человек более 30 дней находится за границей без уважительных причин (лечение, командировка и т.д.), то он теряет право на выплаты.

"Мы сверились с Государственной пограничной службой и прекратили выплаты тем, кто не соответствует новым критериям. Это около 112 тысяч человек. Для бюджета — уменьшение расходов ориентировочно на 400 миллиона в месяц. Сейчас такая верификация происходит постоянно", — сообщила Оксана Жолнович.

Как проверяют статус ВПЛ

Ежемесячно министерство осуществляет проверки в отношении людей, которые вернулись в свое постоянное жилье или имели собственное жилье.

"Таких было более 12 тысяч. 9500 были обнаружены умершими. Еще 9800 человек проживали на территориях, которые находились под оккупацией или были близки к линии фронта, но сейчас там не ведутся активные боевые действия, а значит переезд не дает право на получение выплаты. Был случай, когда человек получал помощь от государства почти год и при этом приобрел Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 года, стоимость которого более 9,5 млн гривен", — сообщила руководительница министерства.

Также, по ее информации, зафиксировано около 250 человек, которые совершили операции на сумму более 100 тысяч гривен. А еще 80 граждан купили квартиры или земельные участки на более 100 тысяч гривен.

Фокус уже писал, что некоторые украинцы, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), смогут получить новую доплату для аренды жилья. До 10 декабря 2023 года можно зарегистрироваться и принять участие в проекте.

24 ноября сообщалось, что выплаты для переселенцев планируют изменить. Некоторым категориям переселенцев выплату помощи на проживание, в размере 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и две тысячи гривен для всех остальных, — прекратили.