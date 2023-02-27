Переселенцы могут подтвердить трудовой стаж без книжки: что необходимо сделать

Внутренне перемещенные лица могут воспользоваться сервисом электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине могут подтвердить рабочий стаж без трудовой книжки в случае, если она осталась на временно оккупированной территории страны. Для этого необходимо воспользоваться услугами портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Подробная инструкция была опубликована на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий 26 февраля.

Сообщается, что граждане, подпадающие под категорию ВПЛ, могут подтвердить трудовой стаж через портал ПФУ, воспользовавшись мобильными приложениями Android и IOS.

Для этого сначала необходимо авторизоваться в выбранном е-сервисе с помощью электронной подписи или BankID.

Затем перейти в меню "Комунікації з ПФУ" и выбрать "Запит на отримання електронних документів".

Далее среди типов обращения выбрать "Витяг з ЕТК", заполнить другие дополнительные поля, подписать и направить ваше обращение.

Всю необходимую информацию можно скачать в разделе "Мої звернення".

"Ознакомиться с информацией о периодах работы и загрузить ее на свое устройство можно будет уже через несколько минут в разделе "Мої звернення", — говорится в сообщении.

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