Выйти на новый уровень. Как и сколько будут зарабатывать украинцы в 2023 году

Во время войны многие украинцы были готовы самоотверженно работать, отодвинув карьерные амбиции и ожидания относительно роста доходов на второй план. Но накопления тают, жизнь становится дороже. Вырастут ли зарплаты в Украине в 2023 году, чтобы покрыть хотя бы уровень инфляции?

Related video

Война ощутимо ударила по карману украинцев. Максим Розгон, управляющий партнер консалтинговой компании Osoba, напоминает, что с началом полномасштабного вторжения большое количество работодателей — преимущественно не плативших "в белую" — значительно сократили зарплаты своим сотрудникам в пределах от 20% до 50%, но большинство из них через 3-4 месяца вернули вознаграждения на прежний уровень.

Однако даже возвращение довоенных зарплат не спасло украинцев от потери покупательной способности. Михаил Колесник, профессор Киевской школы экономики, президент CFO Club Ukraine, напоминает, что в 2022 году произошли значительные инфляционные изменения и скачок курса валют, которые не удалось компенсировать в сфере оплаты труда. Попросту говоря, люди в Украине стали беднее. Напомним, инфляция в 2022 году должна составить, согласно прогнозам Нацбанка, около 30%. Наличный доллар с начала войны подорожал с 29 UAH/USD до свыше 40 UAH/USD.

Важно

Инфляция перед Рождеством. Сколько стоит новогодний стол и что дорожает перед праздниками

Год потерь. Что произошло на рынке труда Украины во время войны

Компенсация оплаты труда в соответствии с падением покупательной способности денег наблюдается только для определенных вакансий. В пример Михаил Колесник приводит IT-специалистов и системных администраторов, работающих в компаниях из разных секторов. По словам собеседника Фокуса, администраторы и программисты информационных систем выполняют жизненно важные функции в компаниях, поэтому имеют переговорную силу в процессе обсуждения собственной системы компенсации. Это позволяет им иногда удержать уровень собственных зарплат даже в валютном эквиваленте.

Кроме этого, Колесник отмечает тенденции роста зарплат в сфере общественного питания, гостиницах, кафе (HoReCa), где традиционно было трудоустроено много женщин, а именно они сейчас уехали за границу спасаясь от военного лихолетья.

[ + – ] IT-шники, от которых зависит стабильность работы важных систем в компаниях, по прежнему диктуют работодателям свои условия Фото: Unsplash

Хотя на рынке труда правила игры с начала войны диктует работодатель, нельзя однозначно утверждать, что во многих сферах наблюдается избыток рабочих рук и дефицит рабочих мест. Проанализировав соотношение обнародованных вакансий и резюме в базе одного из интернет-ресурсов по поиску работы, Михаил Колесник выделил следующие сферы, где конкуренция за рабочее место — наименьшая:

страхование: 47 (резюме на одну вакансию)

агробизнес: 50

медицина, фармацевтика: 53

IT, компьютеры, интернет: 55

телекоммуникации и связь: 56

маркетинг и реклама: 59

рабочие специальности: 61

На первый взгляд, количество резюме выглядит высоким. Но Михаил Колесник уточняет, что большинство тех, кто оставил свое резюме на специализированных сайтах, не являются активными соискателями. Часто резюме сохраняются в базе даже тогда, когда человек давно трудоустроился или даже уехал из страны.

Более того, эксперты кадрового портала Work.ua отмечают, что украинцы во время войны склонны откладывать свои карьерные и зарплатные амбиции до лучших времен, не расположены к риску и часто соглашаются работать за меньшую зарплату или неполный день ради того, чтобы остаться в своей компании.

Соответственно, по расчетам Михаила Колесника, соотношение вакансий и резюме около 1/50 свидетельствует о дефиците кадров. И только когда эта пропорция превышает 1/100, можно говорить об избытке кандидатов. К таким сферам относятся:

образование и наука: 111 (резюме на одну вакансию)

строительство, архитектура: 115

охрана и безопасность: 145

культура, музыка, шоу-бизнес: 373

В условиях войны и отключений электроэнергии особенно страдает малый бизнес. По словам HR-эксперта Татьяны Пашкиной, прежде всего, испытывает затруднения ресторанный бизнес, пошив и торговля одеждой, отдых и SPA-услуги, которые почти исчезли или показывают очень незначительные показатели в статистике.

"До 40% уменьшилась отрасль креативной индустрии, 20% персонала, задействованного в этой области, уехали за границу. Еще 37% работников потеряли работу или не получают зарплату во время войны. Около 39% креативных бизнесов отмечают уменьшение заказов и продаж, а еще в четверти упали обороты более чем на 90%", — продолжает Пашкина.

[ + – ] Во время войны без работы остались многие представители креативного класса Фото: Pexels

Проявилась во время войны на рынке труда и новая региональная специфика. По информации кадрового портала Work.ua, количество вакансий в западных областях уже составляет более 90% относительно февраля 2022 года, в то время как в Киеве, центральных и южных областях Украины рынок труда восстановился только на треть. В Work.ua это связывают с вынужденным переездом граждан в западные области, из-за чего в других регионах может наблюдаться нехватка рабочих рук.

Работа надежды. Кто будет востребован на рынке труда и у кого вырастут зарплаты в 2023 году

Разумеется, развитие ситуации в сфере оплаты труда в 2023 году зависит от хода событий на фронте. Но если рассматривать в качестве базового сценария окончание войны в ІІІ квартале 2023 года, Михаил Колесник не прогнозирует существенных изменений уровня оплаты труда. И только в соответствии с оптимистическим сценарием, по мнению собеседника Фокуса, в стране в 2023 году будет происходить повышение зарплат, сопоставимое с инфляцией.

Согласно опросу, проведенному кадровым порталом Work.ua среди HR-специалистов из 37 компаний малого, среднего и крупного бизнеса, большинство работодателей в 2023 году планируют пересматривать зарплаты и их рост может составить от 8% до 30% в зависимости от ситуации в Украине и уровня конкуренции за специалистов.

"Если ситуация на фронте не будет ухудшаться, мы увидим ощутимую позитивную динамику на рынке труда, начиная с марта-апреля 2023 года. В случае реализации положительного сценария, уже к концу следующего года мы будем иметь даже кадровый голод по определенным вакансиям", — продолжает Максим Розгон.

Эксперт считает, что рост зарплат в 2023 году, прежде всего, произойдет в сферах, связанных с восстановлением страны, а именно:

строительство

энергетика

медицина

военно-промышленный комплекс (ВПК)

производство высокотехнологичных товаров

агропромышленный комплекс (АПК), переработка агропродукции

[ + – ] Строительство Фото: УНИАН [ + – ] Энергетика Фото: Tunvarat Pruksachat/Getty Images [ + – ] Медицина Фото: pexels.com [ + – ] Военно-промышленный комплекс Фото: Bochkala_WAR [ + – ] Производство высокотехнологических товаров [ + – ] Агропромышленный комплекс Фото: Мария Бабенко

Но в краткосрочной перспективе, по мнению Максима Розгона, не следует ожидать роста зарплат в следующих сферах:

ритейл

туризм

реклама

медиа

страхование

банковский сектор

"После окончания войны будет расти спрос на специалистов в сфере строительства и инфраструктуры. Сфера охраны и безопасности будет отличаться как большим спросом, так и предложением, но заметного роста зарплат здесь не будет. А в энергетике, которая классически была высокооплачиваемой сферой, произойдет дальнейший рост зарплат и будут открываться интересные карьерные и профессиональные возможности", — продолжает Михаил Колесник.

Но не все опрошенные Фокусом эксперты выражают оптимизм относительно реалий 2023 года. "По данным Всемирного банка, к концу 2022 года в Украине 8 миллионов человек будут жить за чертой бедности и ее уровень вырастет до 25%. Безработица ожидается около 30% в следующем году и несколько меньше в 2024-м. Соответственно, зарплаты вряд ли будет расти в таких условиях", — озвучивает базовый сценарий Татьяна Пашкина. По мнению собеседницы Фокуса, только при реализации оптимистического сценария, если война быстро завершится и Украина получит репарации на восстановление, возможно, приведенные выше цифры будут меньшими, особенно в конце 2023 года.

[ + – ] Из-за войны за чертой бедности могут оказаться до 25% украинцев Фото: УНИАН

В любом случае, опрошенные Фокусом эксперты предупреждают, что на восстановление уровня зарплат в долларовом эквиваленте может уйти достаточно продолжительное время. По мнению Максима Розгона, это станет возможным не ранее чем через три года после украинской победы.

"Как и восстановление страны, которое продлится от двух до десяти лет, так и возврат довоенных зарплат в валютном эквиваленте может занять до 5-6 лет", — считает Михаил Колесник.

Татьяна Пашкина соглашается, что при стабильном экономическом росте в Украине возобновление заработных плат в валюте произойдет не ранее чем через пять лет. Но если война затянется и придется еще несколько лет работать в военных реалиях, по мнению собеседницы Фокуса, этот процесс будет длиться значительно дольше.

Важно

Второй военный год. Какие риски для экономики принесет 2023-й

Оттенки серого. Продолжает ли бизнес официально выплачивать только "минималку"

Госбюджет-2023 не предусматривает повышения минимальной зарплаты в 2023 году. То есть законом "О Государственном бюджете" с января установлена минимальная зарплата на 2023 год 6700 грн в месяц, которая в течение года не будет меняться. Прожиточный минимум 2023 года также остается неизменным – 2589 грн в месяц (общий показатель).

Из-за войны правительству пришлось несколько скорректировать свои прежние расчеты. Ведь в мирное время предполагалось, что минимальная заработная плата в 2022-2024 годах должна была расти следующим образом:

с 1 января 2022 года – 6500 грн

с 1 октября 2022 года – 6700 грн

с 1 января 2023 года – план 7176 грн / факт 6700 грн

с 1 января 2024 года – план 7665 грн

Напомним, планомерное повышение минимальной зарплаты продолжается в Украине с 2017 года и преследует цель детенизации рынка труда. Общеизвестно, что в стране значительная часть работодателей официально выплачивает сотрудникам лишь минимальную зарплату, с которой взимаются налоги – 22% единого социального взноса (ЕСВ), 18% налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 1,5% военного сбора (ВЗ). Сумму, превышающую размер минимальной зарплаты платят "в конверте", то есть без налогообложения — наличными или на личную карту. Соответственно, повышая минималку, государство увеличивает базу налогообложения и поступления в госбюджет.

Чистыми минимальная зарплата в Украине в 2023 году составит 5393,50 грн. То есть с 6700 грн уплачивается 1306,5 грн налогов (18% НДФЛ и 1,5% ВЗ). Еще 1474 грн (22% ЕСВ от 6700 грн) платит работодатель. То есть, как заключает Михаил Колесник, с каждой гривны официально выплаченной зарплаты предпринимателю приходится заплатить государству порядка 42 копеек.

Несмотря на соответствующие усилия властей, о детенизации сферы зарплат говорить рано, а во время войны ситуация не изменилась или даже ухудшилась.

[ + – ] Многие компании в Украине официально на зарплатную карту выплачивают минималку, а остальную часть выдают наличными без уплаты налогов Фото: УНИАН

"Компании, которые работали в белую — продолжают такую практику. И наоборот, те, кто имел "комбинированную" зарплату — так ее и платят", — комментирует Максим Розгон. По мнению эксперта, для детенизации этой сферы необходимы новые реформы в сфере налогообложения.

"Уровень тенизации во время войны даже вырос, — продолжает Михаил Колесник. — Ведь внутренне перемещенные лица не всегда хотят сообщать, что они устроились на работу, а работодатели не спешат предоставлять им официальную работу". Более того, по мнению собеседника Фокуса, бизнес в нашей стране исторически поставлен в условия, в которых официальное трудоустройство проводить невыгодно, даже если человека берут официально на минималку, а остальные доплачивают "в конверте".

В частности, как отмечает Колесник, если официально оформленный работник идет на больничный, государство перечисляет возмещение расходов работодателю, добросовестно платящему ЕСВ, с опозданием на полгода и даже более. И это также не способствует детенизации зарплат.

Решение проблемы Михаил Колесник видит в объединении всех налогов на зарплату в один и возложении ответственности за его уплату непосредственно на работников. Ведь именно так происходит уплата налогов во многих европейских странах с низким уровнем теневой экономики.

Важно