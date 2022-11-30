Второй военный год. Какие риски для экономики принесет 2023-й

Варварский российский энергетический терроризм вынуждает финансистов ухудшать прогнозы, однако ситуация в экономике пока остается контролируемой. Фокус узнал, каким может быть 2023 год по оценке НБУ, МВФ, Минфина и украинского бизнеса.

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Для украинской экономики 2022 год приготовил самые сложные испытания за все времена украинской независимости. Однако страна демонстрирует неожиданную устойчивость. То есть, реализуются лучшие сценарии их тех, на которые можно было бы рассчитывать в условиях полномасштабной войны с Россией. Фокус собрал оценки и прогнозы озвученные недавно на ежегодном общем собрание Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

НБУ: ВВП в 2022 году сократится более чем на треть

Как отметил Андрей Пышный, глава Национального банка Украины, война повлекла тяжелые последствия, которые будут иметь длительный эффект. По его словам, происходит стремительное падение экономической активности и колоссальные затраты потенциала экономики. Соответственно, ВВП по прогнозам НБУ, в 2022 году должен сократиться более чем на треть.

Однако Пышный подчеркивает, что, несмотря на беспрецедентные масштабы шоков и вызовов, совместные усилия НБУ, других финансовых регуляторов и международных партнеров помогли поддержать в стране ценовую и финансовую стабильность и качественно контролировать инфляционные процессы. Напомним, инфляция в Украине в октябре в годовом исчислении составила 26,6%. Такой показатель вполне сопоставим со странами Центральной Европы, что является незаурядным достижением для воюющей страны.

"Банковская система демонстрирует поразительную смелость. Девятый месяц полномасштабной войны она работает надежно, бесперебойно, прибыльно, достигла рекордной ликвидности и продолжает кредитовать, – отметил Андрей Пышный. — По моему глубокому убеждению, функционирующая банковская система выступает одним из самых главных преимуществ Украины в этой войне". Уточним, с января по октябрь 2022 года банки Украины в условиях войны и блэкаута заработали 7,37 млрд грн.

[ + – ] Глава НБУ Андрей Пышный считает, что функционирующая банковская система выступает одним из самых главных преимуществ Украины в этой войне Фото: Национальный банк Украины

По мнению Пышного, сегодня как никогда важно, чтобы участие банков в поддержке экономики увеличилось до уровня главного драйвера. Для этого сложились следующие ключевые предпосылки:

значительные остатки ликвидности банков

достаточный набор финансовых инструментов – от государственных ценных бумаг до различных опций кредитования, включая беспрецедентные по объемам и условиям программы государственной поддержки

Пышный напоминает, что устойчивая банковская система стала огромным достижением Украины после кризиса 2014-2015 годов. Тогда банковский сектор не выдержал испытания в виде аннексии Крыма, войны на Донбассе и трехкратной девальвации гривны, в результате чего обанкротилось около сотни банков. Во время полномасштабной войны с Россией, напротив, мы видим лишь единичные прецеденты вывода банков с рынка.

Минфин: В 2023 году ожидаем частичное восстановление

"Работа бизнеса в Украине абсолютно беспрецедентна. Бизнес показал, что он достаточно устойчив к шокам, связанным с войной. Компании платят налоги, что позволяет финансировать в первую очередь наши военные расходы и поддерживать стабильность макрофинансовой ситуации", — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Чиновник подчеркнул, что именно за счет налогов в первую очередь финансируется украинская армия. Соответственно, платя налоги бизнес помогает Украине выиграть эту войну.

По словам Марченко, количество бизнесов и их способность платить налоги сейчас существенно возросло по сравнению с первыми месяцами российской агрессии. И это говорит о том, что компании адаптируются к сложным условиям. В ответ на вызовы плановых и экстренных отключений электроэнергии украинский бизнес, от ритейла до IT, обзаводится дизельными генераторами, оптимизирует графики работы и предпринимает другие меры.

[ + – ] Сергей Марченко, министр финансов, подчеркивает, чтоплатя налоги бизнес помогает Украине выиграть эту войну Фото: "Минфин"

"На следующий год мы предполагаем частичное восстановление. Но все будет зависеть от возможности содержания объектов критической инфраструктуры в безопасности. Поэтому правительство принимает ряд мер для того, чтобы диверсифицировать источники снабжения электрической энергией и мы призываем бизнес самостоятельно искать возможности для такой диверсификации", — заключает Марченко. Напомним, бюджет на 2022 год базируется на предположении, что экономика Украины в 2023 году вырастет на 4,6%.

МВФ: В 2023 году ожидается стабилизация экономики Украины

Ваграм Степанян, постоянный представитель МВФ в Украине упоминает ужасающие социальные и экономические последствия российского вторжения в Украину и фискальный дефицит, проявившийся вследствие увеличения расходов на оборону.

Степанян добавляет, что колоссальные повреждения инфраструктуры, в последнее время, энергетической, негативно влияют на экономическую ситуацию. Поэтому на 2022 год в МВФ прогнозируют сокращение реальной экономики на треть. Наиболее сложными будут следующие несколько месяцев, когда с началом зимы разрушение энергетической инфраструктуры продолжится. Напомним, произошедший 23 ноября ракетный обстрел заставил остановиться все энергоблоки на всех действующих АЭС Украины, что повлекло за собой колоссальный дефицит электроэнергии в стране.

[ + – ] Ваграм Степанян, постоянный представитель МВФ в Украине, сообщает, что в МВФ не ожидают резкого восстановления украинской экономики в 2023 году

В 2023 году, по словам Ваграма Степаняна, в МВФ ожидают стабилизацию украинской экономики. Пока продолжается обобщение выводов представитель фонда не называет конкретные цифры, но подчеркивает, что резкого восстановление экономики Украины в 2023 году не произойдет.

Инвесткомпания Dragon Capital: В 2023 году экономика упадет еще на 5%

"Каждый месяц бизнес стабильно улучшается, превышая наши изначальные ожидания, и залогом этого стало беспрецедентные действия Украины на всех фронтах, прежде всего — на военном. Но и инфраструктура, и телеком, и логистика, и банковский сектор, и энергетика — все работает лучше, чем можно было бы ожидать в начале войны. И это помогает сохранению макроэкономической стабильности", — заявил владелец инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.

[ + – ] Бизнесмен Томаш Фиала предупреждает, что в 2023 году экономика Украины упадет еще на 5%

Согласно последнему прогнозу аналитиков Dragon Capital, ВВП Украины в 2022 году снизится на 32%. Из-за проблем с энергетикой прогноз пришлось ухудшить на 2%.

По оценкам Dragon Capital, в 2023 году ожидается падение ВВП на 5% при условии, что война с Россией будет продолжаться до третьего квартала. При этом, по прогнозам Dragon Capital, до конца года ожидается сохранение текущего уровня обменного курса 36,6 UAH/USD, тогда как в следующем году средний курс составит 38,5 UAH/USD. Курсовая стабильность будет зависеть от поступления финансовой помощи от партнеров Украины, которая составит около $42 млрд. Уточним, в этом контексте речь идет об обменном курсе НБУ, который зафиксирован на уровне 36,6 UAH/USD с лета 2022 года, тогда как наличный курс функционирует отдельно от межбанка (на 29 ноября курс там составляет 39,8-40,5 UAH/USD).

Однако, нельзя исключать, что вероломства врага и очередные вопиющие террористические акты России вновь вынудят экономистов пересматривать свои прогнозы относительно развития украинской экономики в сторону ухудшения.