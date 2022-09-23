Оборона, полиция, пенсии. Куда направят деньги госбюджета в 2023 году

Война войной, а госбюджет — по расписанию. Главный финансовый документ страны уже презентовали в Верховной Раде. Фокус выяснил, на что хватит средств из госбюджета воюющей стране, а без каких расходов придется обойтись.

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"Приоритет №1 в проекте бюджета на 2023 год — это оборонные расходы, которые составят почти половину всех расходов бюджета в следующем году", — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко, представляя в Верховной Раде проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2023 год №8000 от 14.09.2022

Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital, считает, что Министерству финансов стоит отдать честь за добросовестную подготовку проекта бюджета в положенные сроки. Вскоре — голосование в первом чтении, доработка и окончательное принятие Верховной Радой.

Опрошенные Фокусом эксперты не прогнозируют трудностей с прохождением документа в парламенте.

"Верховная рада достаточно "послушная", поэтому пожеланий от депутатов будет меньше, — продолжает Виктор Шулик, директор департамента управления проектами РА IBI Rating. — Я буду очень удивлен, если бюджет будет принят с длительным обсуждением, а правки будут вносить менее, чем 12 раз в течение 2023 года".

То есть, скорее всего, сейчас Верховная Рада примет рамочный документ, который будет динамично корректироваться "по ситуации".

[ + – ] По словам главы Минфина Сергея Марченко главный приоритет бюджета на 2023 год - оборонные расходы. Фото: "Минфин"

Луч надежды. Курс, ВВП и инфляция в проекте госбюджета

По словам Сергея Марченко, бюджет готовили в условиях высокой неопределенности на основе умеренно консервативного макроэкономического прогноза. То есть предполагается, что в 2023 году в Украине возобновится экономический рост, который достигнет 4,6%, а среднегодовой курс гривны будет составлять 42 USDUAH (см. таблицу).

По мнению экспертов Центра анализа публичных финансов и публичного управления KSE Institute, использование умеренно-консервативного сценария – правильный подход. Так как, лучше быть готовым к худшему и потом, если реализуется другой сценарий, получить больше, чем ожидалось.

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"Условно оптимистичные ожидания, которые заложены в прогнозы для бюджета 2023 года, в определенной степени отражают текущую ситуацию в стране, – комментирует Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital. — Однако пока неизвестно, будет ли в 2023 году возможность аграрного экспорта через порты и удастся ли возобновить морской экспорт железной руды и стали, так как без этого ситуация может ухудшиться".

[ + – ] Ситуация в экономике в 2023 году будет напрямую зависеть от возможности морского экспорта зерна и продукции металлургии Фото: Мария Бабенко

Как отмечают в KSE, в зависимости от ситуации на фронте макроэкономические ориентиры могут быть уточнены, как в сторону улучшения, так и ухудшения, ведь бюджет этого года базируется не на прогнозах, как таковых, а на предположениях, необходимых для расчетов и планирования.

На каком макропрогнозе основан проект госбюджета 2023

Номинальный ВВП 6,4 трлн грн Изменение реального ВВП +4,6% Среднегодовой курс гривна/доллар 42 UAH/USD Инфляция 30% Прожиточный минимум на 1 января 2589 грн Минимальная зарплата на 1 января 6700 грн. Средняя зарплата 18,5 тыс. грн Дефицит госбюджета 20% ВВП

"Макропрогноз я оцениваю с определенным скептицизмом, хотя и понимаю, что для расчета бюджетных параметров нужно было на что-то опираться, — продолжает Виктор Шулик. – Основной вопрос – реалистичность в оценке источников для декларируемого экономического роста. Ведь для того, чтобы его обеспечить, должно быть или значительное "проседания" экономики (базы сравнения) и поступлений в бюджет в текущем году, или значительные объемы безвозвратной финансовой помощи".

Беспрецедентные издержки. На что в бюджете 2023 года не пожалели средств

В Центре анализа публичных финансов и публичного управления KSE Institute отмечают, что в проекте бюджета на 2023 год запланированы рекордные для нашей страны расходы – 2,5 трлн грн (см. инфографику). Предсказуемо, в приоритетах усиление обороноспособности, безопасность и социальная сфера. То есть, по подсчетам KSE, почти 60% расходов госбюджета сконцентрировано в трех министерствах, а именно:

Минобороны – 858 млрд грн

МВД – 210 млрд грн

Минсоцполитики – 406 млрд грн

В целом на финансирование расходов на оборону и безопасность направили 1,14 трлн. грн (17,8% ВВП или 45,4% от общей суммы расходов). Из них на денежное обеспечение и зарплату военнослужащих направляют 564 млрд грн.

[ + – ] Денежное обеспечение и зарплаты военнослужащих - одна из главных статей госбюджета 2023

Расходы на социальное обеспечение в проекте бюджета на 2023 год составляют 406,1 млрд. грн.

"Минсоцполитики планирует усилить адресность выплат, больше привязывая их к финансовому состоянию получателя помощи, а не к его социальному статусу. А также оказывать помощь тем категориям граждан, для которых социальные выплаты от государства стали основным доходом. Речь идет о людях, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, малообеспеченных, лиц с инвалидностью", — уточняют в KSE Institute.

[ + – ] Инфографика Фокуса: Показательные статьи расходов государства в 2023 году Фото: Инфографика Фокуса

Также вызывают интерес источники поступлений и расходы Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, на которой в бюджете выделили 19 млрд грн.

Эксперты Центра анализа публичных финансов и публичного управления KSE Institute объясняют, что создание такого фонда предусмотрено в 2022 году, и в парламент уже подан законопроект №8027, согласно которому средства Фонда могут направляться на следующие направления:

строительство утраченного жилья

восстановление критической инфраструктуры

строительство зданий гражданской защиты

закупка автобусов и спецтехники для школ

заведения здравоохранения

коммунальные предприятия.

Собеседники Фокуса в KSE уточняют, что в 2023 году фонд будет наполняться из следующих источников:

прибыль НБУ, перечисляемая в бюджет

средства от реализации принудительно изъятого имущества, принадлежащего РФ и его резидентам (в бюджете пока нет конкретных планов по объему таких доходов).

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Затянуть пояса. Сколько денег поступит в госбюджет в 2023 году

По оценкам Центра анализа публичных финансов и публичного управления KSE Institute, доходы бюджета 2023 года (1,28 трлн грн) запланированы достаточно реалистично, на основе осторожных оценок темпов восстановления экономики (см. инфографику). Между тем, по мнению экспертов, риски невыполнения доходной части создают следующие факторы:

неопределенность относительно продолжительности и интенсивности войны

недополучение финансовой помощи от международных финансовых организаций и иностранных государств

ухудшение финансовой ситуации из-за роста инфляции, значительной девальвации, разбалансированности внешних счетов на фоне сокращения валютных поступлений от экспорта и т.д.

Для оптимизации затрат одни статьи урезали, другие вовсе поставили на паузу. Так, Сергей Марченко объявил об уменьшении расходов госбюджета на 10% в дополнение к 10-процентному сокращению в 2022 году. В частности, по его словам, расходы на содержание органов власти будут сокращены на 11,6 млрд грн.

[ + – ] Инфографика Фокуса: Главные цифры доходной части госбюджета 2023 Фото: Инфографика Фокуса

Также Виктор Шулик обращает внимание на отсутствие роста социальных стандартов и экономию на следующих статьях:

снижение затрат на содержание аппарата

отсутствие "депутатских" проектов и т.д.

"В проекте бюджета на 2023 год отменено или переструктурировано 90 бюджетных программ, которые были запланированы в 2022 году, на общую сумму 455,3 млрд грн, — сообщают Фокусу эксперты KSE Institute. — В частности, правительство отказалось от расходов на большинство инвестиционных проектов, среди которых "Президентский университет" (500 млн грн) и "Государственные капитальные вложения на разработку и реализацию государственных инвестиционных проектов" (3,2 млрд грн)".

Также в KSE Institute отмечают следующие прецеденты оптимизации расходов:

объем трансфертов местным бюджетам уменьшен на 28,3 млрд грн до 181,7 млрд грн

не запланировано финансирование Государственного фонда регионального развития, на который в 2022 году выделили 5,2 млрд грн

существенно снижена образовательная субвенция – на 20,5 млрд грн к текущему плану на 2022 год, что может привести к нехватке средств на зарплаты учителей

отсутствие субвенции на новую украинскую школу (НУШ)

Бюджет долгов. Кто поможет компенсировать огромный дефицит

По мнению Дмитрия Чурина, наиболее показательна цифра госбюджета 2023 — дефицит на уровне 20% от ВВП. Собеседник Фокуса подчеркивает, что доходная часть бюджета 2023 в 1,3 трлн грн заметно меньше плановой суммы заимствований в 1,7 трлн грн. Соответственно, бюджет Украины на 2023 год эксперт откровенно называет "бюджетом заимствований".

Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU, тоже обращает внимание на дефицит бюджета в размере 1,29 трлн. грн., что было бы шокирующим для мирного времени. Эксперт напоминает, что Министерство финансов Украины в предыдущие годы разрабатывало достаточно консервативные бюджеты, нацеленные на постоянное сокращение соотношения долга к ВВП, что было вполне ответственным поведением. Однако военные вызовы нуждаются в радикальных шагах.

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Привлечение Погашение Заимствования 1,69 трлн грн 415 млрд грн Внутренние заимствования 90 млрд грн 316,0 млрд грн Внешние заимствования 1,60 трлн грн 98,9 млрд грн

Все надежды правительство возлагает на международных партнеров. Михаил Демкив подчеркивает, что 1,6 трлн грн из 1,7 трлн грн запланированных заимствований планируется привлечь из иностранных источников.

"Несколько удивляет такая низкая вера во внутренний рынок, на котором планируется привлечь от ОВГЗ, как гривневых, так и валютных, только 90 млрд грн с учетом эмиссионных средств", — комментирует Михаил Демкив.

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В 2022 году Нацбанк уже активно использовал печатный станок и вбрасывал в экономику значительные объемы средств. Речь идет о поддержке расходов госбюджета путем выкупа НБУ у Минфина военных облигаций (ОВГЗ). Для бюджета страны, страдающей от российской агрессии, этот шаг стал в определенной степени спасением наряду с поступлением средств от Еврокомиссии, США, Канады и других стран-партнеров. Сейчас, вероятно, предложенный проект госбюджета стал неким компромиссом между правительством и Нацбанком.

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Однако Демкив отмечает, что предложенное в бюджете распределение заимствований на внешние и внутренние в будущем может корректироваться путем внесения изменений в закон о бюджете в течение 2023 года. Тем не менее, обозначенные цифры сигнализируют о новых ориентирах Минфина.

Михаил Демкив отметил, что в госбюджете практически не предусмотрены поступления от грантов — то есть средств, которые предоставляются на безвозвратной основе. Эксперт объясняет это тем, что в бюджет, по всей видимости, решили не закладывать то, о чем пока нет договоренностей. Но это еще не означает, что поступления миллиардных валютных грантов не будет.

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Если значительная часть иностранной помощи придет в виде грантов, долговую нагрузку Украины получится снизить. Ведь нынешняя редакция проекта бюджета с опорой на заимствования предусматривает увеличение уровня госдолга к ВВП до 100% на конец 2023 года.

"Это крайне высокий показатель, которого еще не было в истории современной Украины. Его достижение на длительный период сделает Украину зависимой от официальных внешних займов и значительно усложнит коммерческие привлечения капитала", — заключают эксперты KSE Institute. Впрочем, до окончания военных действий коммерческие займы украинским компаниям "не светят", а не так давно НБУ рекомендовал постановлением №197 всем компаниям-юрлицам, у кого долги за рубежом, реструктуризировать их, снизив тем самым давление на валютный рынок.