Минфин против НБУ: почему не растут ставки по военным облигациям

Министерство финансов, апеллируя к патриотизму, отказывается повышать ставки по гособлигациям вслед за учетной ставкой НБУ.

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В Министерстве финансов Украины проигнорировали повышение учетной ставки НБУ с 10% до 25%. Анонсируя на 7 июня аукцион по размещению гособлигаций в соцсетях, в Минфине отметили: "Военные облигации – это, в первую очередь, инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения РФ, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными. Ставка доходности по 3-месячным составляет 9,5%, по 6-месячным — 10%, а по 1,5-летним — 11,5%".

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Опрошенные Фокусом эксперты комментируют повышение учетной ставки неоднозначно. Так, Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU, отметил в своей колонке для Фокуса, что повышение учетной ставки должно подтолкнуть правительство к более высоким ставкам по облигациям, что увеличит спрос на них. Таким образом, правительство будет больше собирать на внутреннем рынке и Нацбанку не придется прибегать к эмиссии в таких объемах, как ранее.

С другой стороны, Виталий Шапран, консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в своей колонке для Фокуса сравнил действия НБУ с "мародерством во время войны".

Шапран уточняет, что банковская система до поднятия учетной ставки была наполнена ликвидностью, часть банков покупала ОВГЗ для формирования резервов по кредитным операциям и в дальнейшем этот спрос только нарастал бы. Но на повышение ставки банки отреагировали увеличением вкладов в депозитные сертификаты (ДС) НБУ под 23% годовых.

"Если средства, привлеченные от ОВГЗ идут в бюджет — армии, на соцпрограммы, компенсацию ставок по кредитам 5-7-9% и др., то вложения в ДС лежат на счетах НБУ, превращая его в убыточный для государства мешок с деньгами в разгар войны", – считает Виталий Шапран.

По мнению Шапрана, сложившаяся ситуация будет иметь следующие последствия:

возрастут расходы Минфина на компенсации по льготным кредитам

часть ресурсов банков уйдет из ОВГЗ в депозитные сертификаты НБУ и рынок частично потеряет ликвидность

госбюджет не получит в 2023 году часть прибыли НБУ

"НБУ будет привлекать у банков средства под 23% и инвестировать их в ОВГЗ под значительно меньшую ставку, – объясняет Александр Паращий, руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital. — Хорошо, что Нацбанк не коммерческий банк, иначе у регулятора возникли бы вопросы к адекватности бизнес-модели". По мнению собеседника Фокуса, НБУ следовало бы согласовать свою политику с Минфином и, существенно поднимая ключевую ставку, по крайней мере, не так сильно задирать ставку по ДС.

"Я бы рекомендовал Минфину оставить ставки фиксированными. Мне понравилась их позиция, поскольку у госоргана нет морального права на глазах у населения и бизнеса торговать патриотизмом во время войны", — выражает мнение Виталий Шапран.

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Развитие ситуации пока выглядит туманным. Александр Паращий отмечает, что ставки по ОВГЗ точно не будут падать, а их рост зависит от дальнейшей активности НБУ на рынке ОВГЗ, продолжительности войны, сроков удержания высокой учетной ставки, динамики ставок по банковским депозитам, а также от наличия дешевого международного финансирования дефицита госбюджета. Отметим, что пока только единичные банки в Украине повысили ставки по депозитам максимум до 18%. Например, в банке "Украинский капитал" с 3 июня ставка по вкладам в гривне на 3, 6, 9 или 12 месяцев — 18% годовых.

Напомним, правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку с 10% до 25% годовых.

Ранее Фокус писал, что рост учетной ставки мог бы привести к резкому связыванию ликвидности и замедлению кредитования, но сейчас уровень влияния такого решения НБУ ограничен из-за войны.