Быстрый рост ставок по депозитам и кредиты на паузе: что означает новая учетная ставка НБУ

Опрошенные Фокусом эксперты утверждают, что раньше подобное решение привело бы к резкому связыванию ликвидности и замедлению кредитования. Однако сейчас уровень влияния такого решения ограничен из-за войны в стране.

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Резкое повышение учетной ставки НБУ, остававшейся неизменной с начала российского вторжения (10% годовых), стало неожиданным и резонансным событием для украинского финансового рынка. Как сообщал Фокус, это ставку решили поднять до 25% на заседании правления НБУ 2 июня 2022 года для ослабления давления на валютном рынке и стабилизации инфляционных ожиданий.

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Учетная ставка НБУ – важный показатель, который служит ориентиром для финансового сектора страны и влияет на уровень ставок по государственным облигациям (ОВГЗ), кредитам, депозитам и т.д. Однако опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что в текущей ситуации решение Нацбанка может и не привести к серьезным последствиям для финансовых рынков.

"В обычном, нормальном режиме работы финансовой системы, такое решение привело бы к резкому связыванию ликвидности и существенному замедлению кредитования. Однако сейчас, когда кредитный процесс и так неактивен, уровень влияния такого монетарного решения ограничен", — комментирует ситуацию Иван Свитек, председатель правления Юнекс Банка.

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Спасти и сохранить. Что происходит со ставками по депозитам

Однако результатом роста учетной ставки НБУ может стать повышение ставок по депозитам, доходность которых почти не изменилась с начала войны, несмотря на инфляционные ожидания. В то время как потребительская инфляция в апреле 2022 года по отношению к апрелю 2021 года достигла 16,4%, украинский индекс ставок по депозитам физлиц по состоянию на 2 июня составил 7,82%, а доходность военных облигаций не превышала 11% годовых.

По словам Ивана Свитека, эти инвестиционные инструменты потеряли роль механизма, защищающего сбережения от инфляции и, в стремлении спасти накопления от обесценения, граждане все чаще прибегают к покупке иностранной валюты, что создает дополнительное давление на гривну и приводит к очередному витку роста цен.

"Если Минфин отреагирует на увеличение базовой ставки ростом доходности ОВГЗ, банки достаточно быстро начнут повышать ставки по вкладам для населения. Теоретически, это должно вернуть интерес к депозитам, как к защитному инструменту от инфляции и, в конечном счете, снизить интерес к покупке валюты", — комментирует Свитек.

Собеседник Фокуса отмечает, что в обычной ситуации временной лаг между решением монетарного комитета и реакцией рынка достигает 2-3 месяцев, но при такой динамике первые изменения доходности банковских вкладов следует ожидать через неделю, как только на ближайшем аукционе Минфина появятся ставки по военным облигациям. Уточним, следующий аукцион назначен на вторник 7 июня.

Вслед за депозитными вкладами должны вырасти и ставки по кредитам. Но Иван Свитек отмечает, что кредитование физлиц сейчас ограничено, а среди юридических лиц существенную долю кредитования занимают льготные госпрограммы. То есть, для компаний-заемщиков, претендующих на льготные условия кредитования по госпрограммам, ничего не изменится, но возрастет нагрузка на госбюджет, поскольку теперь придется компенсировать банкам большую разницу между льготной и рыночной ставками. Эксперт прогнозирует, что в результате банки потеряют интерес к рыночному кредитованию, а свободная ликвидность будет вкладываться в депозитные сертификаты НБУ и военные облигации.

"Когда стоимость банковских ресурсов начинается с 25%, кредиты должны значительно подскочить в цене, — продолжает Виталий Шапран, экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков (УОФА). – Льготные программы кредитования не настолько развиты, чтобы обеспечить отсутствие шока от роста ставок. В условиях, когда ВВП страны и так упадет на 20-25%, мы еще добавляем удар по внутреннему кредитному ресурсу и способствуем еще большему снижению деловой активности".

Ранее Фокус писал, что на заседании правления НБУ 2 июня также принял решение о признании неплатежеспособным харьковского "Мегабанка".