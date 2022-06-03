Разделы
Материалы
Экономика Война и деньги

Быстрый рост ставок по депозитам и кредиты на паузе: что означает новая учетная ставка НБУ

Мария Бабенко
523
банк, кредиты, депозиты
После повышения учетной ставки НБУ доходность депозитов должна повыситься

Опрошенные Фокусом эксперты утверждают, что раньше подобное решение привело бы к резкому связыванию ликвидности и замедлению кредитования. Однако сейчас уровень влияния такого решения ограничен из-за войны в стране.

Резкое повышение учетной ставки НБУ, остававшейся неизменной с начала российского вторжения (10% годовых), стало неожиданным и резонансным событием для украинского финансового рынка. Как сообщал Фокус, это ставку решили поднять до 25% на заседании правления НБУ 2 июня 2022 года для ослабления давления на валютном рынке и стабилизации инфляционных ожиданий.

Учетная ставка НБУ – важный показатель, который служит ориентиром для финансового сектора страны и влияет на уровень ставок по государственным облигациям (ОВГЗ), кредитам, депозитам и т.д. Однако опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что в текущей ситуации решение Нацбанка может и не привести к серьезным последствиям для финансовых рынков.

"В обычном, нормальном режиме работы финансовой системы, такое решение привело бы к резкому связыванию ликвидности и существенному замедлению кредитования. Однако сейчас, когда кредитный процесс и так неактивен, уровень влияния такого монетарного решения ограничен", — комментирует ситуацию Иван Свитек, председатель правления Юнекс Банка.

Важно
Спасти и сохранить. Что происходит со ставками по депозитам

Однако результатом роста учетной ставки НБУ может стать повышение ставок по депозитам, доходность которых почти не изменилась с начала войны, несмотря на инфляционные ожидания. В то время как потребительская инфляция в апреле 2022 года по отношению к апрелю 2021 года достигла 16,4%, украинский индекс ставок по депозитам физлиц по состоянию на 2 июня составил 7,82%, а доходность военных облигаций не превышала 11% годовых.

По словам Ивана Свитека, эти инвестиционные инструменты потеряли роль механизма, защищающего сбережения от инфляции и, в стремлении спасти накопления от обесценения, граждане все чаще прибегают к покупке иностранной валюты, что создает дополнительное давление на гривну и приводит к очередному витку роста цен.

"Если Минфин отреагирует на увеличение базовой ставки ростом доходности ОВГЗ, банки достаточно быстро начнут повышать ставки по вкладам для населения. Теоретически, это должно вернуть интерес к депозитам, как к защитному инструменту от инфляции и, в конечном счете, снизить интерес к покупке валюты", — комментирует Свитек.

Собеседник Фокуса отмечает, что в обычной ситуации временной лаг между решением монетарного комитета и реакцией рынка достигает 2-3 месяцев, но при такой динамике первые изменения доходности банковских вкладов следует ожидать через неделю, как только на ближайшем аукционе Минфина появятся ставки по военным облигациям. Уточним, следующий аукцион назначен на вторник 7 июня.

Вслед за депозитными вкладами должны вырасти и ставки по кредитам. Но Иван Свитек отмечает, что кредитование физлиц сейчас ограничено, а среди юридических лиц существенную долю кредитования занимают льготные госпрограммы. То есть, для компаний-заемщиков, претендующих на льготные условия кредитования по госпрограммам, ничего не изменится, но возрастет нагрузка на госбюджет, поскольку теперь придется компенсировать банкам большую разницу между льготной и рыночной ставками. Эксперт прогнозирует, что в результате банки потеряют интерес к рыночному кредитованию, а свободная ликвидность будет вкладываться в депозитные сертификаты НБУ и военные облигации.

"Когда стоимость банковских ресурсов начинается с 25%, кредиты должны значительно подскочить в цене, — продолжает Виталий Шапран, экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков (УОФА). – Льготные программы кредитования не настолько развиты, чтобы обеспечить отсутствие шока от роста ставок. В условиях, когда ВВП страны и так упадет на 20-25%, мы еще добавляем удар по внутреннему кредитному ресурсу и способствуем еще большему снижению деловой активности".

Ранее Фокус писал, что на заседании правления НБУ 2 июня также принял решение о признании неплатежеспособным харьковского "Мегабанка".