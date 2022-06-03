Мегабанк признали неплатежеспособным: что это значит для вкладчиков

Причиной вывода Мегабанка с рынка стала дыра в капитале в несколько миллиардов, образовавшаяся задолго до российского вторжения. Однако в банке оказывают сопротивляются временной администрации

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Национальный банк Украины признал Мегабанк неплатежеспособным. О соответствующем решении сегодня сообщили на совместном пресс-брифинге Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов физлиц.

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Накануне, 2 июня, на заседании правления НБУ приняли не только резонансное решение о повышении учетной ставки с 10% до 25%, о чем сообщал Фокус, но и решение о судьбе "Мегабанка".

"Банк не обеспечил перевод своей деятельности в соответствие с законодательством, находясь в статусе проблемного банка, — заявил на брифинге Ярослав Мотузка, заместитель председателя Национального банка Украины. — Хочу подчеркнуть, что проблемы Мегабанка начались не во время военного положения, а гораздо раньше, в первую очередь, из-за некачественной системы риск-менеджмента и недостаточного уровня корпоративного управления".

Мотузка добавил, что результаты стресс-тестирований, что проводил НБУ в последние годы, свидетельствовали о том, что Мегабанк нуждался в значительной докапитализации.

Также заместитель председателя НБУ отметил, что существенное давление на капитал оказывал значительный объем непрофильных активов, которые в конце 2021 года и начале 2022 года продали в кредит юридическим лицам с признаками связанности с акционерами банка. Это привело к уменьшению размера регулятивного капитала.

В Нацбанке также сообщили о невыполнении Мегабанком платежей клиентов, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы, которые начали поступать в последние месяцы. Соответственно, руководствуясь интересами вкладчиков и кредиторов, НБУ и принял решение о введении временной администрации. На стабильность банковского сектора крах Мегабанка не влияет – его доля на рынке менее 0,5%.

В Мегабанке решение НБУ встретили сопротивлением. Ольга Белай, директор департамента управления активами ФГВФЛ, заявила о препятствовании работе временной администрации, которая на следующий день после соответствующего решения НБУ должна взять на себя функции управления банком. Однако, по состоянию на 11 утра 3 июня Фонду не перешел контроль над банком из-за препятствования доступу со стороны его руководства и сотрудников.

"Правление и руководители не выходят на связь, не отвечают на уведомления, отказываются принимать официальные документы фонда, регистрировать их, – отмечает Ольга Белай. — Все отделения банка закрыты. Неформально сотрудники сообщают, что им дана команда не принимать никаких документов от ФГВФЛ".

Белай добавляет, что IT-подразделение банка также отказывается предоставлять ключи и доступ сотрудникам фонда, которые на сегодняшний день по закону уже выступают руководителями банка.

Главный акционер банка уже выразил свою позицию. До официального брифинга НБУ и ФГВФЛ основатель Мегабанка Виктор Субботин выступил с открытым видеообращением к народным депутатам, в котором призвал дать оценку действиям Нацбанка и решению о неплатежеспособности "Мегабанка".

Виктор Субботин обвиняет НБУ в отказе предоставить Мегабанку рефинансирование после начала российского вторжения, в то время как другие банки его получали, а также в том, что на заседании правления Нацбанка, на котором решалась судьба "Мегабанка", представителям банка не дали возможности высказать свою позицию.

В Нацбанке отметили, что банкам, которые находятся в статусе проблемных, а именно таким был "Мегабанк" на момент начала российского вторжения, рефинансирование не предоставляется. Согласно уточнению НБУ, к проблемным "Мегабанк" был отнесен 3 февраля 2022 года.

Напомним, в соответствии с недавно принятым законом, о котором писал Фокус, после признания банка неплатежеспособным физлица — вкладчики банка получают возмещение в полном объеме вне зависимости от суммы вклада.

Отметим, что тяжелая ситуация Мегабанка не была секретом для специалистов и обсуждалась в финансовых кругах задолго до начала российского вторжения в Украину. В частности, Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт CASE Украина, экс-замглавы департамента Нацбанка, еще 4 января 2022 года подробно анализировал состояние Мегабанка.

Главные выводы эксперта были следующими:

У банка [Мегабанка] большие проблемы с капиталом. Нехватка капитала. Самое, наверное, страшное, что может быть с банком в нынешних условиях.

Акционеры не могут или не хотят решать проблемы, то есть дать банку капитал (денег)

Нацбанк должен принять какое-то болезненное решение. Болезненное или для себя, или для себя и для банка одновременно.

Эксперт отмечает, что проблемы у банка выявило стресс-тестирование, которое НБУ проводил в 2021 году. Однако по его завершению банк не выполнил "домашнюю работу".

По результатам стресс-тестирования 2021 года, опирающегося на показатели деятельности банка в 2020 году, финучреждение нуждалось в докапитализации в объеме 2,5 млрд грн. Осуществить ее Мегабанк должен был до конца 2021 года.

Напомним, Мегабанк был основан в 1990 году с головным офисом в Харькове. Его акционерами являются: Виктор Субботин (гендиректор ПАО "Турбоатом") – 60,74%, Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) – 11,29%, Немецкий банк развития KfW – 11,29%, Международная финансовая корпорация (IFC) – 4,53%.

Ранее Фокус анализировал риски новой волны банкротств банков в своей статье и не исключал падения отдельных финучреждений.