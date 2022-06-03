Мегабанк визнали неплатоспроможним: що це означає для вкладників

Причиною виведення Мегабанку з ринку стала дірка в капіталі на кілька мільярдів, що утворилася задовго до російського вторгнення. Однак у банку чинять опір тимчасовій адміністрації.

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Національний банк України визнав Мегабанк неплатоспроможним. Про відповідне рішення сьогодні повідомили на спільному пресбрифінгу Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізосіб.

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Напередодні, 2 червня, на засіданні правління НБУ ухвалили не лише резонансне рішення щодо підвищення облікової ставки з 10% до 25%, про що повідомляв Фокус, а й рішення про долю "Мегабанку".

"Банк не забезпечив переведення своєї діяльності у відповідність до законодавства, перебуваючи у статусі проблемного банку, — заявив на брифінгу Ярослав Мотузка, заступник голови Національного банку України. — Хочу наголосити, що проблеми Мегабанку почалися не під час воєнного стану, а набагато раніше, насамперед, через неякісну систему ризик-менеджменту та недостатній рівень корпоративного управління".

Мотузка додав, що результати стрес-тестувань, що проводив НБУ останніми роками, свідчили про те, що Мегабанк потребував значної докапіталізації.

Також заступник голови НБУ зазначив, що суттєвий тиск на капітал чинив значний обсяг непрофільних активів, які наприкінці 2021 року та на початку 2022 року продали у кредит юридичним особам з ознаками пов'язаності з акціонерами банку. Це спричинило зменшення розміру регулятивного капіталу.

У Нацбанку також повідомили про невиконання Мегабанком платежів клієнтів, про що свідчать численні скарги, які почали надходити за останні місяці. Відповідно, керуючись інтересами вкладників та кредиторів, НБУ і ухвалив рішення про запровадження тимчасової адміністрації. На стабільність банківського сектора крах Мегабанку не впливає — його частка на ринку менша за 0,5%.

У Мегабанку рішення НБУ зустріли спротивом. Ольга Білай, заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, заявила про перешкоджання роботі тимчасової адміністрації, яка наступного дня після відповідного рішення НБУ має взяти на себе функції управління банком. Проте станом на 11 ранку 3 червня Фонду не перейшов контроль над банком через перешкоджання доступу з боку його керівництва та співробітників.

"Правління та керівники не виходять на зв'язок, не відповідають на повідомлення, відмовляються приймати офіційні документи фонду, реєструвати їх, — зазначає Ольга Білай. — Усі відділення банку закриті. Неформально співробітники повідомляють, що їм дали команду не приймати жодних документів від ФГВФО".

Білай додає, що IT-підрозділ банку також відмовляється надавати ключі та доступ співробітникам фонду, які на сьогодні згідно із законом вже виступають керівниками банку.

Головний акціонер банку вже висловив свою позицію. До офіційного брифінгу НБУ та ФГВФО засновник Мегабанку Віктор Суботін виступив з відкритим відеозверненням до народних депутатів, у якому закликав дати оцінку діям Нацбанку та рішенню про неплатоспроможність "Мегабанку".

Віктор Суботін звинувачує НБУ у відмові надати Мегабанку рефінансування після початку російського вторгнення, тоді як інші банки його отримували, а також у тому, що на засіданні правління Нацбанку, на якому вирішувалася доля "Мегабанку", представникам банку не дали можливості висловити свою позицію..

У Нацбанку зазначили, що банкам, які перебувають у статусі проблемних, а саме таким був "Мегабанк" на момент початку російського вторгнення, рефінансування не надається. Згідно з уточненням НБУ, до проблемних "Мегабанку" було віднесено 3 лютого 2022 року.

Нагадаємо, відповідно до нещодавно прийнятого закону, про який писав Фокус, після визнання банку неплатоспроможною фізособи — вкладники банку отримують відшкодування у повному обсязі незалежно від суми вкладу.

Зазначимо, що важка ситуація Мегабанку не була секретом для фахівців та обговорювалася у фінансових колах задовго до початку російського вторгнення в Україну. Зокрема, Євген Дубогриз, асоційований експерт CASE Україна, ексзаступник голови департаменту Нацбанку, ще 4 січня 2022 року докладно аналізував стан Мегабанку.

Головні висновки експерта були такими:

Банк [Мегабанк] має великі проблеми з капіталом. Нестача капіталу. Найстрашніше, що може бути з банком у нинішніх умовах.

Акціонери не можуть або не хочуть вирішувати проблеми, тобто дати банку капітал (грошей)

Нацбанк має ухвалити якесь болюче рішення. Болюче або для себе, або для себе і для банку одночасно.

Експерт зазначає, що проблеми у банку виявило стрес-тестування, яке НБУ проводив у 2021 році. Проте після його завершення банк не виконав "домашню роботу".

За результатами стрес-тестування 2021 року, що спирається на показники діяльності банку у 2020 році, фінустанова потребувала докапіталізації обсягом 2,5 млрд грн. Здійснити її Мегабанк мав до кінця 2021 року.

Нагадаємо, Мегабанк було засновано у 1990 році з головним офісом у Харкові. Його акціонерами є Віктор Суботін (гендиректор ПАТ "Турбоатом") — 60,74%, Європейський банк реконструкції та розвитку (EBRD) — 11,29%, Німецький банк розвитку KfW — 11,29%, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) — 4,53%.

Раніше Фокус аналізував ризики нової хвилі банкрутств банків у своїй статті і не виключав падіння окремих фінустанов.