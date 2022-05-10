Испытание на прочность. Грозит ли Украине банкопад из-за полномасштабной войны

После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014-2015 годах в Украине обанкротилось около 100 банков. Фокус узнал, как банковская система страны выдерживает полномасштабное вторжение РФ.

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Период 2014-2015 годов украинцам запомнился не только началом российской агрессии и трехкратной девальвацией гривны, но и так называемым банкопадом – то есть признанием неплатежеспособными и выводом с рынка около сотни финучреждений. После этого Нацбанк проделал большую работу по укреплению финансовой и банковской системы страны для предотвращения новых кризисов.

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Первый удар. Банки держатся

По информации НБУ, в январе-марте 2022 года украинские банки получили отрицательный финансовый результат 160 млн грн. Картину испортил март, когда чистый убыток банков на фоне войны составил 10,07 млрд грн. До этого, в январе-феврале, чистая прибыль банковской системы достигала 9,91 млрд грн.

В НБУ отмечают, что после вторжения России в Украину банки ввели кредитные каникулы и снизили комиссии за использование услуг, что негативно повлияло на их процентные и комиссионные доходы.

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Кредитные каникулы во время войны. Как поставить выплату долга на паузу

Напомним, кредитными каникулами называют возможность поставить на паузу обязательные платежи по кредитам. Как отметил в комментарии Фокусу Дмитрий Мусиенко, руководитель дирекции розничного бизнеса "ПриватБанка", в крупнейшем финучреждении страны кредитными каникулами воспользовались 35-50% клиентов, остальные 50-65% продолжают своевременно вносить платежи.

"С сегодняшней точки зрения ситуация не выглядит излишне пессимистично. Качество кредитного портфеля падает, вместе с чем падают процентные доходы. Банковская система уже показывает первые убытки, следовательно, начинает проедать капитал. Но все же сейчас долги клиентов не безнадежны ни де-юре, ни де-факто, банки не формируют резервы", — комментирует ситуацию Алексей Карчажкин, заместитель председателя правления "Юнекс Банка".

Не учитывать неуплату по кредитам как просрочку в течение военного положения и 30 дней после него банкам позволяет постановление НБУ №23 "О некоторых вопросах деятельности банков Украины и банковских групп" от 25 февраля 2022 года. Это решение значительно облегчило ситуацию для кредиторов и заемщиков.

Война продолжается. Чего ждать дальше от банковской системы

Пока война с Россией не окончена, оценивать влияние вторжения РФ на кредитный портфель банков и их устойчивость еще рано. Тем не менее, пока финансовый сектор достойно выдерживает испытание кризисом.

"Банковская система работает в стабильном режиме, финансовая система Украины устойчива. Это главное. Оценивать последствия можно будет после завершения войны и нашей победы", – говорит Дмитрий Мусиенко.

Важно

Кредит на поражение. Что делать, если имущество уничтожила война, а долг остался

В будущем большую опасность для банков может создать существенное ухудшение качества кредитного портфеля. В частности, одной из серьезных проблем выступает уничтожение залогового имущества во время боевых действий или гибель заемщиков.

"Если исходить из прогноза скорого окончания войны и начала восстановления экономики, ситуация может оказаться не столь критичной, – комментирует Алексей Карчажкин. – Некоторые люди остались без жилья и имущества, вынуждены были уехать из страны и, вероятно, уже не вернутся назад. Однако я думаю, что в сухом остатке таковых будет не очень много и постепенно банки и клиенты, в большинстве своем, найдут оптимальные варианты выхода из ситуации".

Однако риск банкротства отдельных банков вследствие ухудшения их состояния на фоне войны все же присутствует. Алексей Карчажкин не исключает, что некоторые банки не сумеют выйти из кризиса кредитных неплатежей.

"Война завершится, пройдет еще какое-то время, и финучреждения будут вынуждены формировать резервы [под безнадежную задолженность]. И на этом этапе у многих могут возникнуть проблемы с выполнением ключевых нормативов капитала", – комментирует собеседник Фокуса.

[ + – ] После 2014 года украинцы стали опытнее и спокойнее в финансовых вопросах и не поддаются панике Фото: УНИАН

Дальнейшее развитие ситуации зависит от готовности акционеров поддерживать банки дополнительным вливанием капитала и позиции НБУ. Однако пока что антикризисные действия регулятора опрошенные эксперты оценивают скорее одобрительно.

"В отличие от 2014 года, НБУ поддерживает банки, и я не вижу пока катастрофической для них ситуации. Однако если и дальше государство будет закрывать глаза на закрытие и уничтожение бизнеса, то НБУ может не хватить ресурсов", — отмечает Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер АК "Кравец и партнеры".

Алексей Карчажкин также уверен, что регулятор пойдет навстречу рынку и не будет вводить слишком строгие санкции к нарушителям, хотя, как минимум, программы оздоровления некоторым банкам писать все же придется.

"Сейчас на рынке нет проблем с ликвидностью, обязательства перед вкладчиками выполняются, платежи клиентов идут изо дня в день, депозитные портфели растут, — говорит Карчажкин. — И это внушает надежду, что система переживет этот кризис без значительных потерь в количестве участников. Все же, за последние годы украинский банковский сектор стал принципиально надежнее и устойчивее, а украинцы — мудрее и спокойнее в финансовых вопросах".

Напомним, в апреле 2022 года вступил в силу закон, согласно которому в случае банкротства банка вкладчику гарантируется возврат 100% размещенных в банке средств. Это добавляет вкладчикам уверенности и сдерживает отток депозитов из системы.