Мінфін проти НБУ: чому не зростають ставки за військовими облігаціями

Міністерство фінансів, апелюючи до патріотизму, відмовляється підвищувати ставки за держоблігаціями слідом за обліковою ставкою НБУ.

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У Міністерстві фінансів України проігнорували підвищення облікової ставки НБУ із 10% до 25%. Анонсуючи на 7 червня аукціон з розміщення держоблігацій у соцмережах, у Мінфіні зазначили: "Військові облігації — це насамперед інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення РФ, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки з військових ОВДП залишаються фіксованими. Ставка доходності за 3-місячними становить 9,5%, за 6-місячними — 10%, а за 1,5-річними — 11,5%".

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Опитані Фокусом експерти коментують підвищення облікової ставки неоднозначно. Так, Михайло Демків, фінансовий аналітик групи ICU, зазначив у своїй колонці для Фокусу, що підвищення облікової ставки має підштовхнути уряд до вищих ставок за облігаціями, що збільшить попит на них. Так, уряд більше збиратиме на внутрішньому ринку і Нацбанку не доведеться вдаватися до емісії в таких обсягах, як раніше.

З іншого боку, Віталій Шапран, консультант Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, у своїй колонці для Фокусу порівняв дії НБУ з "мародерством під час війни".

Шапран уточнює, що банківська система до підняття облікової ставки була наповнена ліквідністю, частина банків купувала ОВДП для формування резервів за кредитними операціями і надалі цей попит тільки наростав би. Але на підвищення ставки банки відреагували збільшенням вкладів у депозитні сертифікати (ДС) НБУ під 23% річних.

"Якщо кошти, залучені від ОВДП йдуть до бюджету — армії, на соцпрограми, компенсацію ставок за кредитами 5-7-9% та інше, то вкладення в ДС лежать на рахунках НБУ, перетворюючи його на збитковий для держави мішок з грошима у розпал війни”, — вважає Віталій Шапран.

На думку Шапрана, ситуація, що склалася, матиме такі наслідки:

зростуть витрати Мінфіну на компенсації за пільговими кредитами

частина ресурсів банків піде з ОВДП у депозитні сертифікати НБУ і ринок частково втратить ліквідність

держбюджет не отримає у 2023 році частину прибутку НБУ

"НБУ залучатиме у банків кошти під 23% і інвестуватиме їх у ОВДП під значно меншу ставку, — пояснює Олександр Паращій, керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital. — Добре, що Нацбанк не комерційний банк, інакше у регулятора виникли б питання до адекватності бізнес-моделі". На думку співрозмовника Фокусу, НБУ слід було б узгодити свою політику з Мінфіном і, суттєво піднімаючи ключову ставку, принаймні не так сильно задирати ставку за ДС.

"Я б рекомендував Мінфіну залишити ставки фіксованими. Мені сподобалася їхня позиція, оскільки держорган не має морального права на очах у населення і бізнесу торгувати патріотизмом під час війни", — висловлює думку Віталій Шапран.

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Розвиток ситуації поки виглядає туманним. Олександр Паращій зазначає, що ставки за ОВДП точно не падатимуть, а їхнє зростання залежить від подальшої активності НБУ на ринку ОВДП, тривалості війни, термінів утримання високої облікової ставки, динаміки ставок за банківськими депозитами, а також від наявності дешевого міжнародного фінансування дефіциту держбюджету. Зазначимо, що поки лише поодинокі банки в Україні підвищили ставки за депозитами максимум до 18%. Наприклад, у банку "Український капітал" з 3 червня ставка за вкладами у гривні на 3, 6, 9 або 12 місяців — 18% річних.

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% річних.

Раніше Фокус писав, що зростання облікової ставки могло б призвести до різкого зв'язування ліквідності та уповільнення кредитування, але зараз рівень впливу такого рішення НБУ обмежений через війну.