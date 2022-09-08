Дефицитный доллар. Как новые правила НБУ помогут украинцам покупать наличную валюту

Национальный банк Украины принял целый ряд новых правил, которые должны помочь банкам ликвидировать дефицит наличной валюты в кассах. Фокус разобрался, появится ли достаточно долларов в обменниках и каким будет курс.

Дефицит наличной валюты, который банки и клиенты констатируют в Украине уже несколько месяцев подряд, похоже, скоро будет ликвидирован. В Национальном банке приняли постановление №197, смысл которого — в увеличении предложения наличной валюты в кассах банков.

Новые правила уже действуют с 6 сентября. По оценкам НБУ, расширение предложения наличной валюты будет способствовать стабилизации ситуации в наличном сегменте валютного рынка и не окажет существенного влияния на международные резервы Украины. Вопрос сохранения золотовалютных резервов в условиях высокого спроса на валюту крайне важен. На 1 сентября 2022 года международные резервы Украины составили $25,436 млрд. Всего с 1 января по 1 сентября резервы сократились на $3,65 млрд.

Будут ли доллары в обменниках и каким будет курс

Одно из главных нововведений, утвержденных Нацбанком, — объем наличной валюты, который банк может предложить населению через кассы, теперь будет включать весь объем приобретенной им с 13 апреля 2022 года у граждан безналичной валюты, а не половину от него.

Ведущий эксперт департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка Антон Куринной считает, что это решение должно увеличить объем валюты на продажу через кассы банка, а также немного снизить котировки курса доллара на наличном рынке — вернуть наличные курсы ниже 40 USDUAH.

"Увидим, достаточно ли этого решения для укрепления наличного курса гривны. Мы считаем, что рынок должен вернуться с 40,80-41,10 USDUAH до 39,50-40,00 USDUAH, благодаря этому решению", — отметил Куринной.

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Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, тоже уверена, что упомянутая мера Нацбанка расширит предложение наличной валюты банками и усилит конкуренцию на рынке. Так что, по ее мнению, вполне вероятно, что в ближайшие пару недель курс на наличном рынке отойдет в коридор 40,1-40,7 USDUAH.

Однако эксперты подчеркивают: ситуация зависит и от поведения украинцев, а именно – будут ли они скупать валюту в том же темпе, что в августе, когда сформировалось отрицательное сальдо — объем покупки валюты превысил продажу.

"Причем, отрицательное сальдо было сформировано именно в наличном сегменте – разница между покупкой и продажей составила $178 млн. Это усиливает давление на гривну в наличном сегменте и требует дополнительных усилий по доставке наличных денег в иностранной валюте в Украину", — говорит Анна Золотько.

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Анна Золотько также отмечает, что уже известны официальные результаты "депозитной" схемы покупки валюты, введенной НБУ.

"В августе украинцы приобрели безналичную валюту на $127 млн. Это не очень значительный объем, к тому же, он ниже объема проданной населением безналичной валюты. Но все же он составляет около 10% всего объема купленной частными клиентами валюты и снижает давление на гривну в наличном сегменте", — объяснила Анна Золотько. То есть, предпринятые Нацбанком шаги по успокоению повышенного спроса на валюту через механизм размещения депозита на сумму 50 тыс. грн. уже работают.

Впрочем, некоторые опрошенные Фокусом эксперты сомневаются, что удовлетворить спрос на валюту можно только лишь решениями Нацбанка, утвержденными постановлением №197.

"Более существенное влияние на рынок окажет внешняя помощь, уже полученные $3 млрд. от США, и ожидаемые 5 млрд. евро от Европы. Именно они станут большим стабилизатором рынка. Часть этих средств будет продана на рынке, что ослабит давление на гривну", — отмечает руководитель отдела аналитики Libertex Group Андрей Шевчишин.

Что еще предусмотрел Нацбанк ради снижения давления на курс

Введенные Национальным банком ранее временные нормы не позволяют бизнесу переводить иностранную валюту за границу для погашения и обслуживания украинскими предприятиями долговых обязательств перед нерезидентами. Это сделано, чтобы сократить отток золотовалютных резервов через платежи бизнеса по кредитам в валюте.

Но теперь в НБУ решили, что необходимо рекомендовать бизнесу реструктуризировать свои валютные долги – в постановлении №197 Национальный банк определил, что банки должны рекомендовать клиентам с имеющейся задолженностью перед нерезидентами обратиться к кредиторам с предложением ее реструктурировать на условиях, не хуже реструктуризации внешней задолженности правительства Украины.

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В банках говорят, что особых сложностей при такой реструктуризации бизнес не испытает. Антон Куринной подчеркнул: это решение позволит отсрочить покупку валюты компаниями и поможет избежать лишнего спроса, что сейчас важно из-за постоянного уменьшения валютных резервов.

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"Банки имеют свои собственные системы документооборота с клиентами, системы "банк-клиент". Банк "Пивденный" даст рекомендацию клиентам с имеющейся задолженностью с помощью именно такой системы. На спрос на межбанке это не повлияет – пока такие операции (погашение задолженности по кредитам перед нерезидентами) запрещены и, соответственно, не производятся. В случае реструктуризации производиться также не будут", — рассказал Фокусу директор департамента комплаенс банка "Пивденный" Владимир Гавлицкий.

Кроме рекомендации реструктуризировать долги, Нацбанк принял решение разрешить украинским компаниям при соблюдении определенных условий совершать процентные платежи по валютным кредитным договорам с нерезидентами.

"Разрешение НБУ перечислять процентные платежи не повлияет на спрос на межбанковском валютном рынке Украины по причине незначительности объемов данных операций", — объяснил Евгений Ромазин, директор департамента финансовых рынков Кредобанка.

Анна Золотько тоже говорит, что речь не идет о слишком больших объемах дополнительного спроса на иностранную валюту из-за решения о процентных платежах.

"НБУ оценивает сумму процентных платежей, накопленных с 24 февраля по конец августа в $550 млн. Даже если все они попадут на межбанк в виде спроса, во что я не верю, это будет происходить не одномоментно. Ведь переговоры по реструктуризации могут занять месяцы", — отметила Анна Золотько.

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В новом постановлении №197 НБУ сообщил, что для осуществления расчетов в иностранной валюте предприятие должно сначала использовать имеющуюся у него иностранную валюту, а дальше при необходимости покупать ее на валютном рынке Украины. В Нацбанке отметили – на 2 сентября на счетах юрлиц в банках уже есть $8,7 млрд.

"Ограничение покупки валюты предприятиями при имеющихся на счетах валютных средствах ограничит спрос на валютном рынке и, в конечном счете, сохранит золотовалютные резервы НБУ. Предприятия-импортеры, имеющие валютные средства, будут вынуждены потратить их, и только после этого получат возможность совершать покупку валюты", — объясняет Евгений Ромазин.

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Андрей Шевчишин считает, что это — очень логичные изменения. "Некоторые юрлица накопили валюту на счетах и продолжают ее покупать для проведения заявленных расчетов. Теперь такие компании сначала должны использовать свою валюту", — говорит эксперт.

[ + – ] Импортеры все еще оказывают давление на курс, поэтому НБУ решил позволить покупку валюты только тем, у кого на счету есть валюта в сумме свыше эквивалента 400 тыс. грн.

Контролировать наличие валюты на счетах бизнеса будут, конечно же, банки, до того, как примут решение по заявке клиента на приобретение валюты на межбанке.

"Процедура не выглядит слишком сложной: перед выполнением заявки на покупку валюты банк должен убедиться, что на счетах предприятия нет значительных остатков валюты, которую можно было бы использовать для оплаты контракта. Информацию о таких остатках, согласно тексту постановления НБУ, банк должен получить от самого клиента по состоянию на начало дня", — рассказала Анна Золотько.

Из важного относительно нормы об использовании бизнесом своей валюты эксперты называют минимальный порог наличия у компаний остатков в иностранной валюте. Нововведение не коснется тех, у кого на счетах эквивалент 400 тыс. грн.

"Это важно не только для клиентов, но и для банков, ведь упрощает контроль за исполнением требования", — говорит Анна Золотько.

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