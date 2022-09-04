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Сегодня налоговая инспекция может проводить все три вида проверок: камеральные, документальные и фактические.

Камеральные проверки

Камеральные проверки – это проверки, которые налоговая проводит в своем помещении, без визита к налогоплательщику и даже без его уведомления. Проверяются данные, представленные в налоговых декларациях и указанные в базах данных налоговой.

Сегодня разрешены любые камеральные проверки. В принципе, они не должны доставлять налогоплательщику каких-то хлопот. При условии, конечно, что плательщик выполняет свой налоговый долг.

Если плательщик не уплатил налоги, рассчитывая на норму (пункт 69.1. подраздела 10 раздела XX НК Украины), которая освобождает его от ответственности из-за невозможности уплаты, то он получит неприятный сюрприз в виде штрафа, поскольку налоговикам может быть неизвестно о наличии/отсутствии у плательщика оснований для освобождения от ответственности.

Кроме того, эта же норма освобождает от ответственности, если налогоплательщик не подал декларацию или подал с пропуском сроков. Если налоговый орган не применит санкции, ссылаясь на неосведомленность о невозможности плательщика подать декларацию, то не следует забывать, что сам факт того, что декларация не подана, является основанием (пункт 78.1.2. статьи 78 НК Украины) для проведения налоговиками внеплановой документальной проверки. В настоящее время проверки по соответствующему основанию не могут быть проведены из-за запрета, однако по окончании военного положения, скорее всего, этот запрет отменят.

Также, если плательщик НДС не представляет декларацию по соответствующему налогу в течение 12 месяцев (подпункт "г" пункта 184.1. статьи 184 НК Украины), его регистрация плательщика НДС может быть аннулирована.

У плательщика, который не оплатит или не обжалует штраф, примененный к нему во время действия военного положения, например за несвоевременное представление декларации или уплату налоговых обязательств, этот штраф станет его налоговым долгом. В то же время, если в течение двух последовательных кварталов у плательщика единого налога есть налоговый долг, налоговики могут аннулировать его регистрацию плательщика соответствующего налога (пункт 299.10 статьи 299 НК Украины).

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Если плательщик отчетность подал, но не уплатил налоги из-за отсутствия возможности это сделать, то налоговая может наложить на такого плательщика штраф от 5 до 50% от неуплаченного обязательства (в зависимости от наличия вины и периода просрочки уплаты).

Отметим, что порядок, согласно которому плательщики смогут подтвердить невозможность исполнения налоговой обязанности, как и перечень соответствующих документов, должно утвердить Министерство финансов. Однако до сих пор никакого утвержденного нормативного акта нет. Работа министерства остановилась 29.06.2022 на публикации проекта данного порядка.

Несмотря на отсутствие утвержденного акта, сроки исполнения налоговой обязанности уже возобновлены. Поэтому плательщикам, не имеющим возможности уплатить налоги, лучше заблаговременно подать в налоговую уведомление и документы, подтверждающие эту невозможность. Это уведомление будет основанием для освобождения от ответственности за неуплату налогов. И оно же проинформирует контролирующие органы о наличии оснований для такого освобождения.

Заблаговременная подача необходимых документов позволит избежать штрафов, процедуры обжалования и просто головной боли. Кроме того, такие действия согласовываются с опубликованным Министерством финансов проектом порядка, который скорее всего с отдельными правками или без будет принят.

Документальные проверки

Документальные проверки во время войны разрешены, но только внеплановые, и только при наличии основания из этого списка:

обращение плательщика;

информация о несоблюдении предельных сроков расчетов по ВЭД операциям;

начало процедуры реорганизации или прекращения юридического лица или предпринимательской деятельности ФЛП;

представление декларации, в которой заявлено к возмещению НДС из бюджета или задекларировано более 100 тысяч гривен отрицательной суммы НДС.

Вопросы вызывает такое основание, как информация о нарушении сроков расчетов по операциям по экспорту-импорту. Дело в том, что сегодня течение сроков расчетов по экспортно-импортным операциям остановлено (пункт 69.9 подраздела 10 раздела ХХ НК Украины). Поэтому совершать операции с нарушением соответствующих сроков не представляется возможным, что прямо влияет на отсутствие оснований для привлечения к ответственности. Однако налоговая, вероятнее всего, будет иметь другое мнение по этому вопросу.

Налоговые проверки после запроса на информацию (пункт 73.3. статьи 73 НК Украины), к которым привыкло большинство налогоплательщиков, проводиться не будут. С одной стороны, их нет среди разрешенных, с другой – срок для ответа на запрос остается приостановленным. Поэтому пока что не будут иметь значения несвоевременность или неполнота ответа на поступивший запрос во время действия военного положения. Однако по окончании военного положения сроки возобновят свой отсчет, а разрешение на проведение проверок будет возобновлено. Поэтому лучшим вариантом является использование предоставленного времени для подготовки обоснованного ответа на запрос.

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Разрешенные на сегодняшний день документальные проверки могут проводиться только при условии безопасного доступа к документам, территориям, помещениям и другому имуществу, а также безопасной инвентаризации. При этом если во время проверки была выявлена, то проверка может быть остановлена до прекращения этой опасности. Примечательно, что критерии "безопасности" доступа законодательство не определило. Следовательно, вероятнее всего, налоговики будут применять индивидуальный подход к определению возможности прийти к конкретному плательщику.

Фактические проверки

В марте был наложен мораторий на все проверки. Однако довольно быстро появилось первое исключение – проведение всех фактических проверок по "довоенным" правилам, без исключений, даже при угрозе во время проведения проверки.

Более того, список предметов фактических проверок был расширен.

К проверенному временем перечню, определенному пунктами 75.1.3. статьи 75 и 80.2 статьи 80 Налогового кодекса добавили соблюдение требований законодательства относительно установленных государством фиксированных цен, предельных цен и предельных уровней торговой надбавки и обеспечения возможности проведения расчетов за товары (услуги) с использованием электронных платежных средств.

Обжалование результатов налоговых проверок

Изменения в порядок обжалования на период действия военного положения не вносились. Налогоплательщик получает акт, к которому имеет право подать свои возражения. После их рассмотрения налоговиками направляется налоговое уведомление-решение, которое может быть обжаловано в административном и/или судебном порядке.

Но следует обратить внимание: в процедуре обжалования результатов проверок восстановлены сроки, которые в начале войны были остановлены. Так, в марте государство остановило все сроки (первая редакция пункта 69.9 подраздела 10 раздела ХХ ТК Украины), установленные налоговым законодательством. Поэтому налогоплательщик мог не спешить с уплатой или обжалованием доначисленных денежных обязательств, если получал налоговое уведомление-решение.

Но уже в мае закон (Закон Украины № 2260-IX от 12.05.2022) возобновил течение сроков для следующих ситуаций:

проведение проверок;

представление и рассмотрение возражений;

определение денежных обязательств;

принятие, отправка и обжалование налогового уведомления-решения по результатам проверок;

начисление пени

Это означает, что плательщики, независимо от наличия у них возможности выполнить налоговые обязательства, смогут получить налоговые уведомления-решения.

В свою очередь плательщики, которые не имели возможности выполнить налоговые обязательства, должны будут найти возможность обжаловать доначисленные обязательства или надеяться на возобновление сроков для обжалования в будущем.

[ + – ] Если плательщик отчетность подал, но не уплатил налоги из-за отсутствия возможности это сделать, налоговая может наложить штраф от 5% до 50% Фото: Pexels

Своевременное обжалование доначисленных денежных обязательств имеет важное значение не только в части защиты своих прав по конкретной сумме. Например, лицо не платило налоги в течение определенного периода, не имея на то возможности. Однако затем начало уплачивать текущие обязательства, имея налоговый долг за предыдущий период. Налоговики отнесут все уплаты в счет налогового долга, а текущие обязательства останутся неуплаченными, за что могут быть применены дополнительные штрафы. В результате вместо одного спора налогоплательщику необходимо будет инициировать несколько.

В целом, законодатель сегодня в поисках компромисса и баланса. На одной чаше весов — бизнес, который нуждается в поддержке и уменьшении налоговой нагрузки на период военного положения. На другой чаше — государственный бюджет, дефицит которого должен покрываться за счет уплаченных бизнесом налогов.

Кроме того, важным остается уменьшение количества коллизий в принятых изменениях. Ведь часто налоговики могут эти налоговые новеллы использовать не в пользу налогоплательщиков. А это явно не прибавляет бизнесу оптимизма.

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