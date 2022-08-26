У нас нет выбора. Почему во время войны нельзя снижать налоги

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

А давайте в Украине снизим налоги… А давайте пусть все налоги будут 10-10-10, красиво же… Пусть НДС будет 10. Пусть налог на прибыль будет 10. И пусть социальный налог будет 10. Почему именно 10? Цифра красивая.

Опыт Шри-Ланки, где снизили налоги и получили дефолт, вдохновил украинских популистов. И теперь Балашову не так одиноко с его 5.10. Хотя ему в принципе никогда не было одиноко с его сектой свидетелей отмены налогов, и теперь он, скорее, должен ревновать. Все-таки на его исконную территорию зашли чужие. Это даже подло. Человек так долго холил и лелеял эту нишу, а тут раз, ворвались, топчуться по копаному.

Популисты бывают разные. Мы, в Украине, привыкли к традиционным популистам а-ля Юлия Владимировна.

Это традиционный украинский популизм — давайте всем раздадим денег и побольше. И все будут счастливы. По крайней мере, какое-то время.

Потом, конечно, приходит инфляция и девальвация, сьедает весь рост доходов и делает людей беднее.

А теперь мы изучаем не традиционный популизм. Давайте сильно снизим (а лучше вообще отменим) налоги и будет всем счастье. При этом говорится, что снижение налогов приведет к росту платежей и никто ничего не заметит. Где и в какой стране мира так происходило — история умалчивает. Зато недавняя история на Шри-Ланке четко показывает, как быстро наступает дефолт после резкого неоправданного снижения налогов. Ну вот прямо сейчас провели эксперимент. Как будто специально для Украины. И получили дефолт и народные волнения. А президент сбежал, правда, не в Ростов, а на Мальдивы. Потому что это не приводит к росту экономики. Просто не приводит и все. Зато дыра в бюджете вырастает моментально. А значит, резко растет долг. А значит, дефолт стучится в двери. Очень простая и наглядная картина. И, кстати, как и с первым видом популизма, тоже приходит инфляция и девальвация.

Нравится ли бизнесу идея снижения налогов? Конечно. Никто не любит платить налоги. Вообще. В любой стране мира. И если есть возможность не платит — не платит. Поэтому каждый конкретный бизнесмен всегда за снижение налогов.

Являются ли высокие налоги основной проблемой в Украине? Нет. И даже до войны так не было. Сдерживало рост экономики, по словам самого бизнеса, отсутствие верховенство права. Суды, суды и еще раз суды. Ну, и силовики. Уровень налогов никогда не был критичным для бизнеса в Украине. И это было до войны. Сейчас, во время войны, уровень налогов вообще не играет роли для бизнеса при принятии решений. Бизнес либо чувствует себя в безопасности. Либо нет. И если уже начинать смотреть в сторону налогов, то в первую очередь речь должна идти о реформе самой службы, превращение ее в сервисную функцию. Но всегда проще математически снизить налоги. И все за. И ни один коррупционер не пострадает.

И да, во время войны налоги не снижают. Война — это дорого. Во время войны налоги подымают. Увы. И очень инфантильно считать, что можно снижать налоги и вести войну. Так еще в истории никому не удавалось.

И важно помнить, что западная помощь не может расходоваться на армию. На армию идут только налоги. Ну, и печатный станок.

Выиграет ли бизнес, если налоги снизят? Поначалу да. Тут все, как с классическим популизмом. Поначалу всем все нравится. А потом, когда рушится макроэкономическая стабильность, нравится перестает. Спросите у бизнеса на Шри-Ланке, как им там инвестиционный климат во время дефолта? Не говоря уже о других участниках процесса. Не предпринимателей. Ведь пенсии откуда-то брать нужно. И, как ни странно, их берут из налогов.

Надо ли закрывать дырки и бороться со схемами? Конечно. Может ли это увеличить поступления в бюджет? Теоретически может. Может, даже сильно. Но давайте сначала пусть они вырастут. И мы увидим страшный профицит украинского бюджета. А потом уже решим, что нам с этим профицитом делать. Обратный процесс — слегка авантюристичный. А авантюры с собственной экономикой во время войны — плохая идея.

Ну, и чисто технически. Если быть педантом и скучным задротом. Снизить НДС до 10 процентов — это нарушение правил ЕС. Так уж повелось, что там установили минимальный уровень этого налога — 15 процентов. Снизить налог на прибыль до 10 процентов — это нарушение консенсусного решения G7 о минимальном налоге на прибыль в 15 процентов, принятом в рамках борьбы с офшорами. Как-то неудобно получается….

А так да, идея прекрасная. Цифры красивые. И все очень своевременно. Как раз во время войны.

Источник

Важно