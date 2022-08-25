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Мнения Российско-украинская война

Психология Гитлера? Что в голове у Путина и как его остановить

"Путин — чекист. И его психика довольно плоская. Поэтому для него лично идея ядерного пепла, после которого нет ничего, не имеет никакого смысла. Зато он любит страшилки". Мнение.

Светлана Чунихина
Светлана Чунихина
Политический психолог
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путин, гитлер
Фото: Neveragain.media | Многие сравнивают Путина и Гитлера. Но у Путина, скорее всего, логика поражения вовсе не такая

Я привыкла думать, что при встрече с поражением логика поведения Путина будет подобна той, что двигала Гитлером. Это логика нарциссического крушения: позор мучительнее смерти. Императив тут такой: если мир невозможно покорить, он должен быть разрушен. Если мир невозможно разрушить, необходимо разрушить себя, так как позор мучительнее смерти.

Разница в том, что у Путина больше возможностей разрушить мир. И поэтому конец этой войны мне виделся в апокалиптических тонах. Тем более сам кремлевский тиран неоднократно и недвусмысленно все это озвучивал — зачем нам мир, в котором не будет России, все сдохнут а мы попадем в рай и так далее.

Но с другой стороны у Путина — чекиста и парня из питерских колодцев — довольно плоская психика, у него, судя по всему, просто нет того бессознательного пространства, в котором возможен полет валькирий, где бренная личность может обрести опыт слияния с нетленным сущим.

Он просто сглядел у Дугина и прочих некромантов от политики еще одну прикольную пугалку для лохов. Но для него лично в апологетике ядерного пепла нет никакого смысла.

Поэтому конец войны — и мне сейчас это видится вполне достоверным психологическим сюжетом — может быть настолько простым, насколько его сформулировали на днях Зеленский с Джонсоном (два главных "клоуна" мировой политики, какая ирония). Нужно бить. Сильнее. Вот и все.

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