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Думки Російсько-українська війна

Психологія Гітлера? Що в голові у Путіна та як його зупинити

"Путін — чекіст. І його психіка досить плоска. Тому для нього особисто ідея ядерного попелу, після якого немає нічого, не має жодного сенсу. Зате він любить страшилки". Думка.

Світлана Чуніхіна
Світлана Чуніхіна
Політична психологиня
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путін, гітлер
Фото: Neveragain.media | Багато хто порівнює Путіна та Гітлера. Але в Путіна, швидше за все, логіка поразки зовсім не така

Я звикла думати, що в разі зустрічі з поразкою логіка поведінки Путіна буде подібна до тієї, що рухала Гітлером. Це логіка нарцисичного краху: ганьба болісніша за смерть. Імператив тут такий: якщо світ неможливо підкорити, він має бути зруйнований. Якщо світ неможливо зруйнувати, необхідно зруйнувати себе, оскільки ганьба болісніша за смерть.

Різниця у тому, що Путін має більше можливостей зруйнувати світ. І тому кінець цієї війни мені бачився в апокаліптичних тонах. Тим паче сам кремлівський тиран неодноразово і недвозначно все це озвучував — навіщо нам світ, в якому не буде Росії, всі здохнуть, а ми потрапимо в рай і так далі.

Але з іншого боку в Путіна — чекіста і хлопця з пітерських колодязів — досить плоска психіка, у нього, судячи з усього, просто немає того несвідомого простору, в якому можливий політ валькірій, де тлінна особистість може набути досвіду злиття з нетлінним сущим.

Він просто глянув у Дугіна й інших некромантів від політики ще одну прикольну лякалку для лохів. Але для нього особисто в апологетиці ядерного попелу немає жодного сенсу.

Тому кінець війни — і мені зараз це бачиться доволі достовірним психологічним сюжетом — може бути настільки простим, наскільки його сформулювали днями Зеленський із Джонсоном (два головні "клоуни" світової політики, яка іронія). Потрібно бити. Сильніше. От і все.

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