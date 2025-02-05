Дональд Трамп, человек из комикса: 5 штрихов к психологическому портрету президента США

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В 2020 году американский психолог Дэн МакАдамс выпустил книгу "Странный случай Дональда Трампа" (это название — аллюзия на сборник эссе 37 американских психиатров и психологов "Опасный случай Дональда Трампа", вышедший в 2017 году и переизданный несколькими годами позже). Книга стоит 10 долларов на "Амазоне", я ее, наверное, куплю, когда дочитаю "Опасный случай…". Но вот краткое резюме, которое мне кажется удивительно точным психологическим портретом Дональда Трампа и всего, что происходит вокруг него.

У [Дональда] Трампа нет истории "самого себя", которую он мог бы рассказать: кто он, как он стал таким и кем он будет в будущем. Он живет в моменте, не задумываясь о своем прошлом или будущем. Он видит себя кем-то вроде супергероя из комиксов, живущего от одного эпизода к другому. У большинства людей есть инструмент, называемый "автобиографическое рассуждение". Этот инструмент позволяет человеку иметь жизненную историю, которая подчеркивает его уникальность, придает смысл существованию. С возрастом автобиографическое рассуждение становится более очевидным и сложным. У Трампа, похоже, нет понимания своей жизни, поскольку он, судя по всему, не обладает автобиографическим рассуждением. Он – "эпизодический человек". У него абсолютно отсутствует перспектива в отношении самого себя, хотя он бесконечно говорит о своих фантастических достижениях. Трамп – "эпизодический человек" в гоббсовской вселенной — воспринимает мир как опасное место. Все сводится к победе и разгрому врагов любой ценой. Мир состоит исключительно из победителей и проигравших или "suckers". Эпизодический человек не обязан быть правдивым или моральным, поскольку для него существует лишь одна цель: абсолютная победа. Можно спросить: "Является ли Дональд Трамп одним из величайших переговорщиков в истории президентов США?" Ответ на этот вопрос будет однозначным "Нет". Почему? Например, за время его президентства с 2017 по весну 2019 года Трамп разрушил больше соглашений, чем заключил новых. Дональд Трамп, возможно, один из самых экстравертных людей, когда-либо ходивших по планете. Экстраверсия проявляется через слова, движения тела, выражения лица, такие как улыбка, и другие невербальные знаки. Энтузиазм порождает энтузиазм, и энергия Трампа зажигает толпу зрителей, которые на предвыборных митингах оказываются заворожены им, независимо от того, что он говорит. Трамп выиграл выборы … благодаря своей сильной личности и животному магнетизму. Одновременно у Трампа есть огромный недостаток. Он проваливается по такому качеству, как дружелюбие, которое отвечает на вопрос "насколько ты приятный человек". Трамп — это "цунами недружелюбия". Это видно в Twitter, где Трамп унижает своих врагов, таких как журналисты, СМИ, демократы, республиканцы вроде покойного сенатора Маккейна, члены кабинета, иммигранты, чернокожие, латиноамериканцы, спортсмены. В целом его яд выплескивается на любого, кто с ним не согласен. Трамп – авторитарная личность и хотел бы быть президентом США навсегда. При этом президент испытывает симпатию к жестоким людям вроде Владимира Путина, который, по его мнению, не делает ничего плохого. Трамп требует абсолютной лояльности от всей своей администрации, но сам не поддержит того, кто предаст его, как это сделал Майкл Коэн. Как случилось, что при всех его недостатках, у президента Трампа есть фанатичная база в миллионы последователей? Во-первых, сторонники Трампа отрицают, что он лжет, или утверждают, что он врет не так уж часто. Другие отмахиваются от обвинений в его лжи, обвиняя в этом демократов и левую прессу. Во-вторых, некоторые его последователи утверждают, что Трамп "говорит как есть". Он искренний человек, даже если лжет "в деталях". В-третьих, некоторые сторонники полагают, что утверждения Трампа могли бы быть правдивыми (но какие-то внешние обстоятельства мешают этому). В-четвертых, Трамп мошенник, но он "наш мошенник". Это объясняет, почему многие республиканские сенаторы знают, что Трамп искажает правду, но вынуждены его поддерживать из страха потерять свое место на следующих выборах. В-пятых, некоторые сторонники утверждают, что Трамп – особый человек, на которого не распространяются обычные правила. Для некоторых Трамп обладает сверхчеловеческими способностями, позволяющими ему делать то, на что не осмеливаются другие политики. Выжили бы Джордж Буш-младший или Барак Обама на посту президента, если бы они публично заявили, что хватали женщин за гениталии или доверяли Владимиру Путину больше, чем своим разведывательным службам? Некоторые белые евангелисты, такие как Джерри Фалуэлл-младший, видят в Трампе своего рода спасителя, посланного спасти страну от радикальных мусульманских террористов и разложения христианских ценностей.

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