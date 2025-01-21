Революция от Трампа: как Америка возвращается в 20-е годы прошлого века

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Дональд Трамп планирует революцию. Не обращайте внимания на "100 дней" Рузвельта; новый босс предлагает в первый же день принять 100 исполнительных указов, сократить штат, разоружить наркобанды и изгнать нелегальных иммигрантов (всех, как он надеется). Трамп хочет депортировать почти 4 процента всего населения страны.

Разница между первым сроком Трампа и его продолжением отражена в президентских фотографиях. На старой он ухмыляется: комедийный типаж. На новой он хмурится. Он имитирует свою фотографию, конечно же, как напоминание о цене, которую он заплатил за свое упорство.

Демократы пять раз затаскивали его в суд; двое сумасшедших пытались его убить; почти дюжина его соратников попала в тюрьму. Мар-а-Лаго, его дом в стиле Гэтсби, стал штабом в изгнании, где лоялисты собирались, чтобы замышлять свое возвращение и месть. Ходят слухи, что Трамп предпочитает нанимать красивых людей, поэтому хирурги Майами зарабатывают деньги, вырезая "лицо Мар-а-Лаго", которое характеризуется пухлыми губами и встревоженными бровями. Женщины похожи на уток. Мужчины похожи на иллюзионистов из Лас-Вегаса.

Трамп обладает энергией Теодора Рузвельта и программой Кэла Кулиджа. Закрытие границ, возобновление запретов на поездки, приостановка приема беженцев, высылка нелегалов, прекращение предоставления гражданства по праву рождения, помилование участников беспорядков 6 января, отмена климатических субсидий, прекращение продвижения электромобилей, "бурить-бурить-бурить", ревизия нормативных актов, запрет на участие трансгендерных женщин в спорте, прекращение федеральной программы разнообразия и сокращение финансирования школ, продвигающих теорию критических рас. О, и установить мир на Украине в течение 24 часов.

Будет оппозиция; кое-что из этого потребует принятия законов. Но Трамп вступил в должность, имея консервативное большинство в Верховном суде и в Конгрессе — и хотя последнее было у него в начале первого срока, сегодня его позиции сильнее.

Среди 241 члена Палаты представителей от республиканцев в 2017 году только 31 поддержал Трампа, а 16 открыто выступили против него. В этом году все, кроме двух из 202 избранных представителей, поддержали избранного президента. В 2017 году республиканцы использовали Трампа для реализации своей программы и часто подрывали его позиции. В этом году интересы сходятся.

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Впереди еще много трудностей, включая узость контроля над Конгрессом. В Сенате большинство составляет 53 к 47. В Палате представителей, после назначений в администрации, большинство составляет два голоса.

Хорошая новость заключается в том, что бунты, как правило, приходят от правых, а они любят Трампа. Плохая новость заключается в том, что, хотя технически все являются представителями MAGA, консенсус по поводу того, что означает MAGA, неоднозначен — и может расколоться, когда члены партии будут обсуждать сокращение расходов или иммиграцию.

Что касается последнего, то мы все еще ждем подробного плана. Идея Трампа найти и выгнать буквально каждого нелегала обойдется примерно в 315 миллиардов долларов, что объективно безумно. Джей Ди Вэнс сократил эту сумму до депортации одного миллиона в год, что все равно составит 88 миллиардов долларов, что очень много, когда еще одной целью является продление срока действия налоговых льгот 2017 года.

Изначально нам говорили, что будет "один большой красивый законопроект", который соберет все идеи Трампа в единое целое, но теперь более холодные головы предлагают двухэтапный процесс, чтобы сначала принять, скажем, предложения по энергетике и иммиграции, а затем поговорить о налогах. Республиканцы хотели бы сделать что-то сексуальное для экономики, чтобы она бурно развивалась к промежуточным выборам 2026 года, ведь лучший способ избежать президентства "хромой утки" — это забрать больше округов демократов.

Не сомневайтесь: это самое радикальное президентство республиканцев со времен Рональда Рейгана. Оно революционно в том старомодном смысле, что зацикливает события на прежнем уровне. Обычно консервативные правительства принимают унаследованные ими либеральные реформы и говорят "дальше некуда". Эта администрация стремится отменить, уничтожить не только достижения Обамы и Байдена, но и активизм шестидесятых, интернационализм сороковых и ценности Нового курса тридцатых годов.

Это вернуло бы нас в пьянящие 1920-е годы, когда правые республиканцы пытались превратить Америку в Эдем свободного рынка, окруженный стенами, чтобы не допустить проникновения иностранных вредителей, таких как дешевые товары и труд мигрантов. Крах на Уолл-стрит дискредитировал старых правых; почти столетие либерализм доминировал в политике, деловито регулируя бизнес и создавая систему социальной защиты. Но истеблишмент довел социальное обеспечение и военные действия до грани краха, а артритного Джо Байдена одолели высокие цены и иммиграция.

Статус-кво больше не приносит пользы; он расколол страну. В 2023 году доля иностранцев в США достигнет 14,3 процента — в три раза больше, чем в 1970 году. Бастион либеральных нравов The New York Times взял интервью у "разнорабочего из Гондураса", который заявил, что намерен пересечь границу Америки с Трампом или без него. Он уже был депортирован пять раз, отмечает газета, последний раз "после осуждения в Северной Каролине за вождение в нетрезвом виде".

То, что казалось случайной президентской победой в 2016 году — легко отменяемой, как думали демократы, с помощью юридического шутовства, — теперь считается здравым смыслом, мейнстримом, которому подражают от Рима до Буэнос-Айреса. Как идет Америка, так идет и мир; борется с течением, неустанно возвращаясь в прошлое.

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