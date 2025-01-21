Дональд Трамп и буровые вышки. Как американская нефть поможет в войне с РФ

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Ладно, давайте чуть серьезнее. Что полезное для нас мог бы сделать Дональд Трамп.

Один из пунктиков нового/старого президента США — бурение нефтяных скважин. Мол, будем бурить-детка-бурить и опустим цену в пол.

Это вряд ли бы сработало.

Прежде всего "угнетаемая демократами" добыча нефти в США и так находится на исторически рекордном уровне.

Если отменить байденовские ограничения, добыча увеличится, но вряд ли сильно. При существенном увеличении добычи цена на нефть упадет, добывать сланцевую нефть с ее сравнительно высокой себестоимостью станет невыгодно и куча вышек остановится. Кто-то приобретет, а кто-то потеряет.

Да и в принципе нефтяникам невыгодно ронять цену, лишая самих себя прибыли.

Ситуацию кардинально меняют антироссийские санкции от 10 января, которыми забанены две крупные российские нефтяные компании, несколько десятков трейдеров, 160 танкеров "теневого флота" и две основные страховые компании России.

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Не смертельные ограничения для РФ. Как агрессор может обойти новые нефтяные санкции

Если тщательно следить за соблюдением этих санкций и продолжать банить нарушителей, российский экспорт снизится, и пока ОПЕК будет хлопать ушами, США могут как раз сюда засунуть свои новые баррели.

Санкции от 10 января — дико выгодная для американских нефтяников история. Потенциальное увеличение добычи при сохранении цены.

Но есть одна проблемка. Спецпосланник Трампа Кит Келлог предлагал стимулировать Путина к ведению переговоров частичной отменой санкций. Если такое произойдет для нефтяных санкций (да, блин, и не только) — это станет для нас страшным сном.

Есть и вторая проблемка. Илон Маск в рамках сокращения расходов планирует распустить некоторые ведомства. Под нож могут попасть и агентства, занимающиеся контролем соблюдения санкций. Если их сократить, следить за санкциями будет некому. Никто не подскажет, какие танкеры и схемы обхода нужно банить. Китайцы, индийцы и прочие не будут бояться нарушать санкции, потому что никто эти нарушения не увидит, и никто за них не накажет.

Поэтому от Трампа хотелось бы следующего:

Следить за соблюдением нефтяных санкций против РФ, карать нарушителей вторичными санкциями. Бурить, замещая американскими баррелями российские.

Казалось бы, все просто. Но и на этот простейший план приходится молиться, как на выигрыш в лотерее.

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