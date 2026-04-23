Быстро — не значит хорошо: почему Украине не нужно торопиться во вступлением в ЕС

Вижу, некоторые всерьез восприняли идею экспресс-вступления Украины в ЕС, а теперь расстраиваются, что не получилось.

Я об этом почти не писал, так как идея казалась мне очевидно абсурдной, но давайте сейчас немного черкну:

идея экспресс-вступления родилась на переговорах между США и Украиной (это там, где Уиткофф и всякое такое). То есть ЕС женили без ЕС;

тем не менее внутренние обсуждения в Евросоюзе прошли, и идею бортанули: есть процедура, и нужно по ней идти, выполняя необходимые реформы;

если упростить, это как с обучением для пострадавших от войны: нормальный подход — пострадавшим даются льготы при поступлении и обучении, ненормальный — пострадавшие требуют сразу выдать им диплом, а экзамены обещают сдать как-нибудь потом;

мы сейчас как раз пользуемся льготами для пострадавших и с 2022 проходим дорогу в ЕС быстрее других участников соревнования;

сейчас, когда Орбан уходит в отбой, все зависит только от нас. На финальном этапе, после того как все переговорные главы будут закрыты (читай — реформы сделаны), могут быть политические нюансы, но до них еще нужно дойти.

Итого. Есть понятный путь, и мы по нему идем. Этим и нужно заниматься, а не мечтать о выигрыше диплома в лотерею.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

