В ожидании нового Ермака: что будет делать Зеленский после увольнения главы Офиса президента

Для Зеленского Ермак был опорой, человеком, который решает вопросы и организовывает процессы, освобождая президента от скучной текучки.

Для гражданского общества Ермак был Гримой Гнилоустом, нашептывающим президенту всякую охмуряющую херь.

Но мы должны понимать, что Ермак — это функция.

Зеленскому нужен человек, который всегда будет рядом, который возьмет на себя описанное в первом предложении. Такая уж у него психология.

Вначале эту функцию выполнял Андрей Богдан, но делал это громко и "без уважения". Продержался недолго (в том числе стараниями Ермака).

А сам Ермак делал ровно то, что президенту было нужно. Через 5 лет работы в тандеме сложно было понять, где заканчивается Зеленский и начинается Ермак. Его увольнение — это как разделение сиамских близнецов.

Я без понятия, кто теперь возьмет на себя этот функционал. Кстати, не обязательно, хотя и наиболее вероятно, что "человеком рядом" станет новый руководитель ОП.

Но кто-то будет обязательно, потому что Зеленскому такой человек-функция просто необходим.

