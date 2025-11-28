В ожидании нового Ермака: что будет делать Зеленский после увольнения главы Офиса президента
Увольнение Андрея Ермака с поста главы ОП означает ровно одно — Зеленскому понадобится новый Ермак, уверен блогер Роман Шрайк. Ровно потому, что президент привык работать, имея рядом человека-функцию, решающего вопросы, организующего процессы, избавляющего от скучной текучки
Для гражданского общества Ермак был Гримой Гнилоустом, нашептывающим президенту всякую охмуряющую херь.
Но мы должны понимать, что Ермак — это функция.
Зеленскому нужен человек, который всегда будет рядом, который возьмет на себя описанное в первом предложении. Такая уж у него психология.
Вначале эту функцию выполнял Андрей Богдан, но делал это громко и "без уважения". Продержался недолго (в том числе стараниями Ермака).
А сам Ермак делал ровно то, что президенту было нужно. Через 5 лет работы в тандеме сложно было понять, где заканчивается Зеленский и начинается Ермак. Его увольнение — это как разделение сиамских близнецов.
Я без понятия, кто теперь возьмет на себя этот функционал. Кстати, не обязательно, хотя и наиболее вероятно, что "человеком рядом" станет новый руководитель ОП.
Но кто-то будет обязательно, потому что Зеленскому такой человек-функция просто необходим.
