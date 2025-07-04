Америка забрала у Украины даже воздух: как США "тормознула" оружие, которого еще нет

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Уверен, сколько бы я ни писал про американскую помощь, все равно найдутся люди, которые не поняли, о чем речь.

Давайте немного вспомним, а в конце добавлю актуального.

Половину военной помощи США Украине составляет программа USAI — заказ оружия производителям.

За 3 года по этой программе было выделено пакетов на 33 млрд баксов. Все при Байдене, естественно.

У заказа оружия длинная процедура (спасибо американским антикоррупционерам). Даже если то, что тебе нужно, производит один завод, все равно нужно объявлять тендер, проходить этапы, определять победителя, согласовывать детали контракта и т.д.

Эти процедуры занимают несколько месяцев.

Недавно я полез смотреть, а в каком состоянии эта программа.

Раз в квартал специальный инспектор, надзирающий за помощью Украине, предоставляет отчет. И оказалось, что по состоянию на конец марта 2025 пакеты USAI на 10 млрд долларов еще даже не законтрактованы. То есть их объявили в 2024 году, но заказ в производство еще не размещен.

Я так понимаю, после смены руководящего состава Пентагона процедуры были замедлены или приостановлены. Для анализа, конечно.

При Байдене такого не было... Фото: Business Insider

Поэтому, если спрашивают, а когда закончится байденовская помощь, правильный ответ — а х… его знает, потому что заказы на 10 из 33 млрд еще даже не размещены. Если быстро разместят, еще года 2 производиться будет.

Есть ли какой-то прогресс в размещении заказов, узнаем в середине августа, когда появится отчет за 2-й квартал.

Новость про приостановку отправки оружия Украине — это в первую очередь про помощь по программе USAI.

Про ту ее часть, которая была законтрактована в предыдущие годы и должна была прийти к нам.

Заводы произведут заказанное для нас (ракеты PAC-3 для "Пэтриотов", ракеты GMLRS для "Хаймарсов", "Стингеры", снаряды), но пойдет оно не в Украину, где критически нужно, а на пополнение складов армии США.

Неизвестно, сколько будет длиться такое перенаправление поставок, но в любом случае, это б…дство в чистом виде.

Итого. С одной стороны, замедлилось контрактование давно объявленных пакетов, с другой — то, что произведено, будут забирать себе. Красота.

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