150 миллиардов долларов на два года: сколько денег уже имеет Украина в обозримом будущем

Немного про финансы.

В 2023–25 годах Украина получала в год 40–45 млрд баксов финансовой помощи.

На будущие два года (2026 и 2027) у нас есть:

25 млрд евро по программе Ukraine Facility;

15 млрд баксов в программе ERA;

90 млрд евро по утвержденному только что кредиту ЕС;

5 млрд долларов по старой программе МВФ (новую на 8 млрд пока не считаем).

Итого: вместо 40–45 млрд баксов в год у нас выйдет где-то 150+ млрд баксов на два года (если будете проверять, не забудьте перевести евро в доллары).

То есть денег более чем хватает. Главное, эффективно их использовать.

