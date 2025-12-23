150 миллиардов долларов на два года: сколько денег уже имеет Украина в обозримом будущем
Деньги, которые уже гарантированы Украине на ближайшие годы, вполне достаточны, утверждает блогер Роман Шрайк, суммируя все кредиты и программы помощи. Получается даже больше, чем было в предыдущие годы — осталось только правильно распорядиться всем этим.
Немного про финансы.
В 2023–25 годах Украина получала в год 40–45 млрд баксов финансовой помощи.
На будущие два года (2026 и 2027) у нас есть:
- 25 млрд евро по программе Ukraine Facility;
- 15 млрд баксов в программе ERA;
- 90 млрд евро по утвержденному только что кредиту ЕС;
- 5 млрд долларов по старой программе МВФ (новую на 8 млрд пока не считаем).
Итого: вместо 40–45 млрд баксов в год у нас выйдет где-то 150+ млрд баксов на два года (если будете проверять, не забудьте перевести евро в доллары).
То есть денег более чем хватает. Главное, эффективно их использовать.
