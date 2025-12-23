Поддержите нас UA
150 миллиардов долларов на два года: сколько денег уже имеет Украина в обозримом будущем

Деньги, которые уже гарантированы Украине на ближайшие годы, вполне достаточны, утверждает блогер Роман Шрайк, суммируя все кредиты и программы помощи. Получается даже больше, чем было в предыдущие годы — осталось только правильно распорядиться всем этим.

Роман Шрайк
Журналист, блогер
Деньги для Украины
Деньги для Украины

Немного про финансы.

В 2023–25 годах Украина получала в год 40–45 млрд баксов финансовой помощи.

На будущие два года (2026 и 2027) у нас есть:

  • 25 млрд евро по программе Ukraine Facility;
  • 15 млрд баксов в программе ERA;
  • 90 млрд евро по утвержденному только что кредиту ЕС;
  • 5 млрд долларов по старой программе МВФ (новую на 8 млрд пока не считаем).

Итого: вместо 40–45 млрд баксов в год у нас выйдет где-то 150+ млрд баксов на два года (если будете проверять, не забудьте перевести евро в доллары).

То есть денег более чем хватает. Главное, эффективно их использовать.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

