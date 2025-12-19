ЕС согласовал финансовую поддержку Украине на 90 млрд евро в течение двух последующих лет, как альтернативу репарационному кредиту? А относительно нового соглашения с МВФ?.. Как будут чувствовать себя ФОПы в 2026-м? Фокус выясняет ситуацию.

В конце 2025 года Украина находится в режиме постоянного сотрудничества с Международным валютным фондом по новому соглашению. Война удерживает государственные финансы в состоянии хронического дефицита: В 2026 году он оценивается на уровне около 19,6% ВВП, или почти 45 млрд долларов в год. Собственных ресурсов для покрытия этой нехватки не хватает, а доступ к внешним деньгам напрямую зависит от решений МВФ.

Есть время подготовиться

Именно в этой реальности в конце ноября Киев и Фонд согласовали на уровне персонала новую четырехлетнюю программу Extended Fund Facility (EFF) объемом 8,1-8,2 млрд долларов. Формально она еще не запущена, ведь окончательное решение должен принять совет директоров МВФ в начале следующего года. Однако де-факто программа уже задает рамки бюджетной и налоговой политики: от правил для ФОПов и возможного введения НДС для бизнеса с оборотом более 1 млн грн до логики формирования бюджета на 2026-2027 годы. Именно этот период, по словам министра финансов Сергея Марченко, должен стать переходным.

Министр финансов Сергей Марченко подтвердил, что избежать изменений в упрощенной системе налогообложения не представляется возможным, но время подготовиться есть.

Фото: Pexels

"И дискуссия по этому поводу была достаточно непростая. Время подготовиться есть — будет переходный период до 2027 года, максимальное разъяснение логики и причин такого шага", — отмечал Марченко в начале декабря.

Репарационный кредит или заем от ЕС для Украины: что известно о финансировании 2026 года

Параллельно с новым соглашением с МВФ обсуждают репарационный кредит Европейского союза. Это потенциальный механизм финансирования объемом ориентировочно 140-165 млрд евро под будущие доходы от замороженных российских активов. Поэтому его судьба не определена, а никаких утвержденных параметров механизма пока не существует. Впрочем, 19 декабря стало известно, что ЕС согласовал финансовую поддержку Украине на 90 млрд евро в течение 2026-2027 годов, о чем заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта. Речь идет о займе из бюджета ЕС, который станет альтернативой кредиту под замороженные российские активы.

"У нас есть соглашение. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы одобрено. Мы взяли на себя обязательства — и выполнили их", — написал Кошта.

Вместе с тем отметим, что репарационный кредит не является и не рассматривался как альтернатива программе МВФ. Европейский Союз прямо привязывает возможность такого финансирования к наличию действующей программы Extended Fund Facility, а без ее одобрения репарационный механизм будет блокироваться отдельными странами-членами. В этой конструкции именно МВФ остается финансовым "якорем" для более 50 млрд долларов поддержки со стороны ЕС и стран G7, тогда как репарационный инструмент потенциально может работать только как дополнение для покрытия бюджетного дефицита в 2026-2027 годах.

Предыдущая идея с репарационным займом была отклонена и теперь заменена на прямой заем от стран ЕС. В широком смысле, замороженные активы рф остаются в ЕС и они до сих пор будут выступать определенной гарантией, что средства, которые ЕС сейчас выделят, будут возвращены за счет РФ

А что касается судьбы замороженных российских активов, то как заявили лидеры ЕС, российские активы в ЕС, а это в целом 210 млрд евро, будут оставаться такими, пока Москва не выплатит Украине военные репарации. Если же Россия этого не сделает, Украина сможет использовать эти деньги для погашения кредита.

"Очень хорошо, что в ЕС смогли принять окончательное решение о предоставлении критически важной финансовой линии для Украины. Данный кредит от ЕС должен покрыть дефицит украинского бюджета на ближайшие два года. Предыдущая идея с репарационным займом была отклонена и теперь заменена на прямой заем от стран ЕС. В широком смысле, замороженные активы РФ остаются в ЕС и они до сих пор будут выступать определенной гарантией, что средства которые ЕС сейчас выделят будут возвращены за счет РФ", — прокомментировал ситуацию директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

В Национальном банке неоднократно подчеркивали: для сохранения макрофинансовой стабильности Украине критически нужны оба инструмента — но начинать приходится именно с МВФ.

Украина сотрудничает с МВФ с 1992 года и в течение этого времени осуществила более 30 программ Фото: РИА Новости

Что такое программа EFF и почему Украина снова идет в МВФ

Extended Fund Facility — это не быстрый кредит, а долгосрочная программа для стран с глубокими структурными проблемами. Ее логика проста: Фонд дает деньги не сразу и не безусловно, а поэтапно. Взамен ожидает реформ, которые должны сделать украинскую экономику более устойчивой и предсказуемой.

Украина сотрудничает с МВФ с 1992 года и за это время прошла более 30 программ. Наиболее показательными стали EFF 2015 года на 17,5 млрд долларов после аннексии Крыма и кризиса, а также программа 2023 года на 15,6 млрд долларов — уже в условиях полномасштабной войны. Именно она позволила перекрывать 20-30% годового дефицита бюджета и стабилизировать финансовую систему в 2022-2025 годах.

Новая программа EFF на 8,1-8,2 млрд долларов должна заменить предыдущую. Ее согласовали 25-26 ноября 2025 года на уровне персонала МВФ, но для запуска еще нужны предварительные действия со стороны Украины, гарантии финансирования от партнеров и одобрение Исполнительного совета Фонда.

Программа МВФ позволяет удерживать стабильность гривны, финансировать социальные выплаты, в частности, пенсии Фото: Pixabay

Зачем это соглашение Украине во время войны

Из-за хронического дефицита бюджета, а в 2026 году Украине нужно около 45 млрд долларов внешнего финансирования только для покрытия недостатка между доходами и расходами, собственных налогов и заимствований будет мало.

Экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) Максим Самойлюк объясняет, почему даже относительно небольшая программа МВФ имеет критическое значение.

"Крайне важно, что мы имеем шанс получить ее — ведь ее еще должен одобрить Совет директоров МВФ — потому что она станет кирпичиком в привлечении большего объема финансирования, которое нам очень нужно. По официальным оценкам, нам нужны $45 млрд на покрытие дефицита", — объясняет эксперт.

По его словам, сами средства МВФ — это лишь часть пазла. Из 8,1 млрд долларов большинство пойдет на погашение старых долгов перед Фондом. Но без этой программы Украина не сможет рассчитывать на более широкую помощь — в частности, на большие пакеты от ЕС, которые напрямую привязаны к сотрудничеству с МВФ.

МВФ настаивает на том, чтобы государство постепенно отказывалось от налоговых исключений

За что придется платить: логика требований Фонда

Условия новой программы не являются неожиданностью. МВФ настаивает на том, чтобы государство постепенно отказывалось от налоговых исключений, расширяло налоговую базу и уменьшало теневую экономику. Акцент делается на реформе упрощенной системы налогообложения, которая годами использовалась не только микробизнесом, но и крупными компаниями для минимизации налогов.

Среди ключевых обязательств:

отмена налоговых льгот и исключений;

обязательная регистрация плательщиками НДС ФЛП 2-3 групп с годовым оборотом более 1 млн грн;

принятие сбалансированного бюджета на 2026 год;

реформа управления государственными предприятиями;

усиление детенизации.

Министр финансов Сергей Марченко в публичных заявлениях в начале и в середине декабря подчеркивал, что резкого "обрыва" не будет. Добавим, что по состоянию на 18 декабря 2025 года никакие новые налоговые правила не заложены в принятый бюджет-2026. Это означает, что с 1 января 2026 года налоговой революции не произойдет.

"Известно точно, что с 1 января 2026 года налоги не вырастут", — добавляет экономист ЦЭС Максим Самойлюк.

С 1 января 2026 года налоговой революции не произойдет Фото: pexels.com

Как это изменит жизнь бизнеса и самозанятых

Самой болезненной тема соглашения остается для малого бизнеса и ФОПов. По разным оценкам, под ужесточение фискального контроля могут попасть от 170 до 250 тысяч предпринимателей.

Консультант по налогообложению Александра Томашевская отмечает: "Одно из ключевых условий программы — отмена исключений для регистрации плательщиками НДС ФЛП 2-й и 3-й групп в случае дохода более 1 млн грн в год".

"Первое, что надо понимать — реальны ли эти требования. По мнению некоторых экспертов, МВФ прямо не требует введения порога для регистрации плательщиком НДС от 1 млн грн, но указывает на недостаток существующей налоговой системы, устранение которого позволит увеличить поступления в бюджет", — считает Томашевская.

В то же время она сомневается, что государство сможет быстро администрировать НДС для микробизнеса.

Одно из ключевых условий программы МВФ — отмена исключений для регистрации плательщиками НДС ФЛП 2-й и 3-й групп при доходе более 1 млн грн в год

"Лично я считаю, что НДС для микро-субъектов введут, только позже. Общая тенденция — это усиление бюрократии, мониторингов, усложнение документооборота и администрирования налогов, и она сохранится", — добавляет эксперт.

Отдельным элементом становится налогообложение доходов с цифровых платформ. Законопроект №14025, который предусматривает 5% льготную ставку, правительство одобрило еще в августе-сентябре 2025 года, но Верховная Рада его до сих пор не приняла.

"2026 год будет годом налогов с цифровых платформ. Должны принять проект 14025, который "наделает шороху" среди тех, кто зарабатывает в Интернете. Когда выведут из тени доходы с платформ, с введением НДС будут чувствовать себя увереннее", — прогнозирует Томашевская.

"Можно ожидать, что обсуждения будут продолжаться и с прогрессом переговоров о новой программе сотрудничества с МВФ мы будем иметь лучшее понимание, как конкретно будут выглядеть новые налоговые предложения, какие сроки и тому подобное. По моему мнению, 1 млн грн как лимит для плательщиков НДС среди ФЛП является критически малым и надо говорить о его увеличении. Также важно понимать, будет ли администрирование НДС для ФЛП удобным и необременительным. Ответов на эти вопросы мы еще не имеем", — добавляет экономист ЦЭС.

Что получит государство и украинцы

Для большинства граждан соглашение с МВФ не означает немедленных изменений в платежках или налогах. Его главный эффект — макрофинансовый. Программа позволяет удерживать стабильность гривны, финансировать социальные выплаты, в частности, пенсии, субсидии, оборону и критические расходы без печати денег или дефолта.