Массовое закрытие ФЛП и крах малого бизнеса: к чему приведет новый закон об НДС
На этой неделе правительство должно опубликовать законопроект, по которому ФЛП с оборотом более миллиона гривен становятся плательщиками НДС. Экономический консультант Павел Кухта считает это смертью малого бизнеса в Украине и предупреждает: стреляя налогами по своим предпринимателям, Украина стреляет себе в ногу.
Стрелять по малому бизнесу новыми налогами — это стрелять себе в ногу.
На этой неделе правительство должно опубликовать законопроект, который предусматривает: с 2027 года ФЛП с оборотом от 1 млн грн обязаны стать плательщиками НДС.
В середине января 2026 года этот законопроект планируют подать в Верховную Раду. Это будет выполнение так называемого prior action МВФ — предварительного условия для финансирования.
До конца марта 2026 года на Парламент будут максимально давить, чтобы закон приняли. Это уже маяк МВФ — ключевой контрольный пункт.
С 1 января 2027 года норма должна вступить в силу. То есть речь не о "дискуссии" или "идее". Это уже четко расписанный сценарий с конкретными дедлайнами.
Даже если норму формально отсрочат до 2027 года, это не реформа и не компромисс. Это лишь отложенный удар.
Экономическая логика решения не меняется:
- порог НДС остается низким;
- администрирование НДС — сложным и рисковым;
- малый бизнес — наиболее уязвимым.
В 2027 году последствия будут теми же самыми:
- массовое закрытие ФЛП;
- рост теневой экономики;
- отток людей и бизнеса за границу;
- падение деловой активности;
- меньшие, а не большие налоговые поступления.
То есть отсрочка — это не решение, а отложенный шок.Важно
Как экономист и человек, который много лет работает с бизнесом, скажу прямо: это не реформа — это выстрел себе в ногу.
НДС для ФЛП с оборота 1 млн грн не решает системных проблем экономики и не закрывает бюджетный дефицит.
Вместо этого он создает новые проблемы:
- закрытие бизнесов;
- тенезация;
- отток людей;
- падение деловой активности.
И хуже всего — все это предлагают сделать в воюющей стране, где предприниматели работают под обстрелами, платят налоги под сиренами и держат на себе экономику страны и большинство донатов для армии.
Одесса уже четвертый день без света из-за ударов по объектам энергетики. Бизнес работает на грани выживания. В таких условиях требуется стимулирование экономики, а не ее удушение.
Дополнительное налоговое давление — это не о развитии. Это о разрушении.
Мы не имеем права стрелять им в спину — государство должно дать им возможность работать и выжить, потому что за каждым бизнесом стоят семьи.
Единственный адекватный выход — передоговариваться с МВФ об условиях программы. Закрывать проблему бюджетного дефицита надо путем сокращения ненужных расходов. И экономически, и политически удар для страны от введения НДС для ФЛП будет значительно больше, чем любой эффект от нацкешбека, зимней тысячи, УЗ 3000 и тому подобных программ — от них надо отказаться ради сохранения малого бизнеса.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно