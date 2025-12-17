Массовое закрытие ФЛП и крах малого бизнеса: к чему приведет новый закон об НДС

Стрелять по малому бизнесу новыми налогами — это стрелять себе в ногу.

На этой неделе правительство должно опубликовать законопроект, который предусматривает: с 2027 года ФЛП с оборотом от 1 млн грн обязаны стать плательщиками НДС.

В середине января 2026 года этот законопроект планируют подать в Верховную Раду. Это будет выполнение так называемого prior action МВФ — предварительного условия для финансирования.

До конца марта 2026 года на Парламент будут максимально давить, чтобы закон приняли. Это уже маяк МВФ — ключевой контрольный пункт.

С 1 января 2027 года норма должна вступить в силу. То есть речь не о "дискуссии" или "идее". Это уже четко расписанный сценарий с конкретными дедлайнами.

Даже если норму формально отсрочат до 2027 года, это не реформа и не компромисс. Это лишь отложенный удар.

Экономическая логика решения не меняется:

порог НДС остается низким;

администрирование НДС — сложным и рисковым;

малый бизнес — наиболее уязвимым.

В 2027 году последствия будут теми же самыми:

массовое закрытие ФЛП;

рост теневой экономики;

отток людей и бизнеса за границу;

падение деловой активности;

меньшие, а не большие налоговые поступления.

То есть отсрочка — это не решение, а отложенный шок.

Как экономист и человек, который много лет работает с бизнесом, скажу прямо: это не реформа — это выстрел себе в ногу.

НДС для ФЛП с оборота 1 млн грн не решает системных проблем экономики и не закрывает бюджетный дефицит.

Вместо этого он создает новые проблемы:

закрытие бизнесов;

тенезация;

отток людей;

падение деловой активности.

И хуже всего — все это предлагают сделать в воюющей стране, где предприниматели работают под обстрелами, платят налоги под сиренами и держат на себе экономику страны и большинство донатов для армии.

Одесса уже четвертый день без света из-за ударов по объектам энергетики. Бизнес работает на грани выживания. В таких условиях требуется стимулирование экономики, а не ее удушение.

Дополнительное налоговое давление — это не о развитии. Это о разрушении.

Мы не имеем права стрелять им в спину — государство должно дать им возможность работать и выжить, потому что за каждым бизнесом стоят семьи.

Единственный адекватный выход — передоговариваться с МВФ об условиях программы. Закрывать проблему бюджетного дефицита надо путем сокращения ненужных расходов. И экономически, и политически удар для страны от введения НДС для ФЛП будет значительно больше, чем любой эффект от нацкешбека, зимней тысячи, УЗ 3000 и тому подобных программ — от них надо отказаться ради сохранения малого бизнеса.

