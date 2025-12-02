Бюрократический монстр убивает Украину: почему ФЛП нужны для выживания страны

Утилитаризм закончился.

ФЛП — один из немногих живых способов экономики сегодня. Вопрос о ФЛП в Украине внешне выглядит, как спор о налогах. На самом деле это вопрос о том, будем ли мы идти по исчерпанной модели, которая уже не работает в странах ее происхождения, или будем опираться на то, что реально работает у нас.

Речь идет о столкновении двух разных логик:

Утилитарной, которая рассчитана на управляемость, предсказуемость и стандартизацию. Предпринимательской, которая базируется на действии, ответственности и свободе.

И важно зафиксировать: утилитаризм свой ресурс исчерпал.

1. Что такое утилитаризм в практике, а не в теории. Не философия Бентама. А реальная техническая модель:

все должны быть одинаковыми;

все должны быть одинаково оценены;

ценность человека = его управляемость;

свобода — допустима только внутри рамок;

нестандартные формы действия — нежелательны.

Еще 30 лет назад это давало эффективность. Сегодня — снижает ее. Стандартизация перестала создавать развитие. Она создает инерцию.

Даже в Германии это признали открыто: канцлер Мерц назвал ЕС "бюрократическим монстром".

Это не критика — это диагноз.

2. ФЛП — не "упрощенка". Это антропология действия.

Украинские ФЛП появились не потому, что "так удобно".

Они появились потому, что:

система была инертна;

институты не работали;

а действие было необходимо.

ФЛП — это не оптимизация налогов. Это способ оставаться субъектным в стране, где вертикали посыпались.

ФЛП — это:

решение здесь и сейчас;

ответственность без опоры на государство;

горизонтальная координация без инструкций;

работа, а не процесс;

скорость, которая системам недоступна.

Это живая экономика, а не структура из регламентов.

3. Почему эти модели несовместимы? Потому что они исходят из разной логики человека.

Утилитаризм: человек = функция системы, винтик, единица учета.

ФЛП: человек = субъект, который сам создает действие.

Утилитаризм требует предсказуемости. ФЛП существует на непредсказуемости, потому что именно она позволяет адаптироваться.

Утилитаризм оптимизирует структуру. ФЛП оптимизирует жизнь.

Утилитаризм держится на процессах. ФЛП держится на ответственности.

Для утилитарной модели ФЛП — "хаос".

Для современного мира — это норма развития, потому что мир движется не к иерархиям, а к сетям.

4. Утилитаризм не имеет будущего. ФЛП — имеет. Потому что современная экономика умирает там, где:

слишком много правил;

слишком много уровней согласования;

слишком много стандартизации.

И наоборот — растет там, где:

скорость;

автономия;

ответственность;

горизонтальность;

инициатива.

ФЛП доказали это практикой. Не теорией — фактом: когда украинское государство падало, ФЛП продолжали работать. Когда системы останавливались — ФЛП тянули экономику. Когда бюрократия тормозила — ФЛП двигали.

Это не политика. Это эмпирический материал.

5. Вывод: вопрос не в налогах. Вопрос в том, будем ли мы:

привязывать будущее к дискурсу, который даже в Европе признан неэффективным;

или к модели, которая уже работает в реальных условиях.

ФЛП — это не протест против МВФ.

Это ответ на мир, который давно вышел за пределы утилитарной логики.

