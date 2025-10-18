В этом году война в Украине не закончится, — новый прогноз МВФ

Война Украины и России продлится в течение 2026 года, поэтому ни на этот, ни на следующий год оптимистичных прогнозов для Украины ожидать не стоит.

Такое мнение высказал глава Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер в ответ на вопрос корреспондента "Укринформа". Чиновник пояснил, что отсутствие улучшения прогнозов для Украины на ближайшие годы обусловлено продолжением боевых действий и обстрелов украинской энергетики.

"Относительно прогнозов роста в Украине, то они действительно ухудшились, и это является отражением того, что мы видим, в частности, от атак России на энергетическую инфраструктуру, которые также затрагивают гражданское население", — отметил Альфред Каммер.

Также он напомнил, что и само правительство Украины указывало на продолжение войны с РФ. А МВФ прогнозирует показатели экономического роста Украины с учетом того, что война может продолжаться в течение 2026 года.

В то же время представитель МВФ положительно оценил усилия украинской власти в условиях военного положения — мол, у правительство "есть очень перспективное видение, которое выходит за пределы этой войны".

Напомним, что в марте 2025 года в МВФ называли вероятную дату завершения войны РФ против Украины. Тогда эксперты считали, что война может закончиться в конце 2025-го.

Также МВФ предупреждал, что продукты могут резко подорожать во всем мире. Среди наиболее весомых причин подорожания называли обострение торговых отношений между США и Китаем, а также повышенные риски природных катаклизмов в ключевых регионах производства продовольствия.