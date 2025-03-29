Обновленный прогноз: в МВФ назвали вероятную дату завершения войны РФ против Украины
Международный валютный фонд (МВФ) обновил свой прогноз относительно даты вероятного завершения войны РФ против Украины. Эксперты организации считают, что боевые действия завершатся в последние месяцы текущего года.
Об этом говорится в меморандуме МВФ, размещенном на официальном сайте организации.
По данным аналитики, базовый сценарий по завершению интенсивных боевых действий в Украине остаются без изменений со второй половины 2024 года, когда вероятным периодом был указан четвертый квартал 2025 года.
"Хотя риски остаются исключительно высокими, базовый сценарий по-прежнему предполагает, что война завершится в последние месяцы этого года", — указано в тексте Меморандума.
В то же время аналитики МВФ ухудшили прогноз роста экономики Украины на 0,5% на весь текущий год, а на 2026 год эксперты снизили прогнозируемый уровень роста экономики на 0,8%. Кроме того, специалисты прогнозируют темпы экономического роста Украины на уровне 2-3%.
Причинами такого низкого целевого показателя роста экономики является снижение экспорта стали и увеличение импорта угля из-за закрытия шахты в Покровске, расположенной неподалеку от зоны боевых действий. Еще одним фактором снижения прогноза темпов экономического роста является усиление импорта газа из-за роста количества российских атак на объект газовой и газотранспортной структуры Украины.
Аналитики МВФ считают, что сдвиги в вопросе прекращения войны могут улучшить ситуацию в украинской экономике. В то же время из-за того, что сейчас переговоры происходят на начальной стадии, то специалисты предусматривают "возможные изменения в международной финансовой поддержке и поддержке безопасности Украины".
Ранее сообщалось, что в США назвали желаемую дату прекращения огня в Украине. СМИ указывают, что администрация президента США Дональда Трампа стремится добиться прекращения огня в Украине до 30 апреля текущего года.
Впоследствии The Telegraph сообщил, что перемирие может наступить до Пасхи. Журналисты считают, что Киев и Москва стремятся получить как можно больше "козырей" в ожидании близкого приостановления войны, которое может наступить уже в следующем месяце.