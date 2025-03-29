Оновлений прогноз: у МВФ назвали ймовірну дату завершення війни РФ проти України
Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив свій прогноз щодо дати ймовірного завершення війни РФ проти України. Експерти організації вважають, що бойові дії завершаться в останні місяці поточного року.
Про це йдеться у меморандумі МВФ, розміщеному на офіційному сайті організації.
За даними аналітики, базовий сценарій щодо завершення інтенсивних бойових дій в Україні залишаються без змін з другої половини 2024 року, коли ймовірним періодом було вказано четвертий квартал 2025 року.
"Хоча ризики залишаються винятково високими, базовий сценарій, як і раніше, передбачає, що війна завершиться в останні місяці цього року", — вказано в тексті Меморандуму.
Водночас аналітики МВФ погіршили прогноз зростання економіки України на 0,5% на весь поточний рік, а на 2026 рік експерти знизили прогнозований рівень зростання економіки на 0,8%. Крім того, фахівці прогнозують темпи економічного зростання України на рівні 2-3%.
Причинами такого низького цільового показника зростання економіки є зниження експорту сталі та збільшення імпорту вугілля через закриття шахти в Покровську, розташованої неподалік від зони бойових дій. Ще одним фактором зниження прогнозу темпів економічного зростання є посилення імпорту газу через зростання кількості російських атак на об'єкт газової та газотранспортної структури України.
Аналітики МВФ вважають, що зрушення в питанні припинення війни може покращити ситуацію в українській економіці. Водночас через те, що наразі перемовини відбуваються на початковій стадії, то фахівці передбачають "можливі зміни в міжнародній фінансовій підтримці та підтримці безпеки України".
Раніше повідомлялося, що у США назвали бажану дату припинення вогню в Україні. ЗМІ вказують, що адміністрація президента США Дональда Трампа прагне домогтися припинення вогню в Україні до 30 квітня поточного року.
Згодом The Telegraph повідомив, що перемир'я може настати до Великодня. Журналісти вважають, що Київ і Москва прагнуть отримати якомога більше "козирів" в очікуванні близького призупинення війни, яке може настати вже наступного місяця.