Є перспектива: ситуація на фронті свідчить, що перемир'я може настати до Великодня, — The Telegraph

Активність бойових дій та початок операції ЗСУ у Бєлгородській області можуть бути ознаками того, що і Київ, і Москва прагнуть отримати якомога більше "козирів" в очікуванні близького призупинення війни. Це перемир'я між сторонами може настати вже наступного місяця.

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Про перспективи завершення війни з огляду на ситуацію на фронті розповів британський полковник у відставці та військовий оглядач Тім Коллінз в авторській статті для видання The Telegraph 28 березня.

"Зараз, коли ми входимо у фінальний раунд війни в Україні, існує туман заяв і контрзаяв про прогрес на полі бою, до якого додається ще й безліч обурливих російських вимог. Все це вказує на все більш ймовірну перспективу припинення вогню — можливо, близько Великодня", — вважає Коллінз.

Військовий зазначає, що ситуація, яка складається на полі бойових дій зараз, свідчить про намагання обох сторін завоювати якомога більше територій, аби здобути вигідні переговорні позиції.

Говорячи про фронт, Коллінз також має на увазі початок операції ЗСУ у Бєлгородській області Росії. Він зазначає, що хоча ця операція відрізняється від того, що відбувалося у Курській області РФ, і є набагато меншою, проте вона наразі "прогресує".

"Вторгнення відвертає увагу російських військ з інших місць для його стримування. Це може бути метою. Або ж це може бути проведення розвідки в пошуках слабких місць, які можна використати для перекидання важчих сил з інших ділянок фронту", — вважає британець.

Водночас Коллінз зазначає, що президент США Дональд Трамп своїми діями обмежує Україну у вигідних переговорних позиціях.

"Під тиском президента Трампа Україна має небагато козирів", — зазначає оглядач.

Що кажуть про ймовірне перемир'я в Україні

Українські військові скептично ставляться до ідеї укладення перемир'я з росіянами. Бійці намагаються підтримувати високий рівень концентрації на завданнях та стараються не реагувати на розмови про перемир'я, вважаючи, що "ця війна постійно змінює правила", як стало відомо 27 березня.

Військовослужбовець батальйону "Айдар" та ветеран Євген Дикий вважає, що припинення вогню найближчим часом очікувати не варто, і що Кремль очікує на капітуляцію України.

Президент України Володимир Зеленський заявляв 27 березня про те, що держава не повинна мати слабких переговорних позицій.

Нагадаємо, Путін заявляв, що хоче включити КНДР до переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це Фокус дізнавався 28 березня.

У Кремлі також говорили про те, що Росія може вийти з домовленостей щодо енергетичного перемир'я.