Есть перспектива: ситуация на фронте свидетельствует, что перемирие может наступить до Пасхи, — The Telegraph

Активность боевых действий и начало операции ВСУ в Белгородской области могут быть признаками того, что и Киев, и Москва стремятся получить как можно больше "козырей" в ожидании близкого приостановления войны. Это перемирие между сторонами может наступить уже в следующем месяце.

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О перспективах завершения войны, учитывая ситуацию на фронте, рассказал британский полковник в отставке и военный обозреватель Тим Коллинз в авторской статье для издания The Telegraph 28 марта.

"Сейчас, когда мы входим в финальный раунд войны в Украине, существует туман заявлений и контрзаявлений о прогрессе на поле боя, к которому добавляется еще и множество возмутительных российских требований. Все это указывает на все более вероятную перспективу прекращения огня — возможно, около Пасхи", — считает Коллинз.

Военный отмечает, что ситуация, которая складывается на поле боевых действий сейчас, свидетельствует о попытке обеих сторон завоевать как можно больше территорий, чтобы получить выгодные переговорные позиции.

Говоря о фронте, Коллинз также имеет в виду начало операции ВСУ в Белгородской области России. Он отмечает, что хотя эта операция отличается от того, что происходило в Курской области РФ, и является гораздо меньшей, однако она пока "прогрессирует".

"Вторжение отвлекает внимание российских войск с других мест для его сдерживания. Это может быть целью. Или же это может быть проведение разведки в поисках слабых мест, которые можно использовать для переброски более тяжелых сил с других участков фронта", — считает британец.

В то же время Коллинз отмечает, что президент США Дональд Трамп своими действиями ограничивает Украину в выгодных переговорных позициях.

"Под давлением президента Трампа Украина имеет немного козырей", — отмечает обозреватель.

Что говорят о вероятном перемирии в Украине

Украинские военные скептически относятся к идее заключения перемирия с россиянами. Бойцы пытаются поддерживать высокий уровень концентрации на задачах и стараются не реагировать на разговоры о перемирии, считая, что "эта война постоянно меняет правила", как стало известно 27 марта.

Военнослужащий батальона "Айдар" и ветеран Евгений Дикий считает, что прекращения огня в ближайшее время ожидать не стоит, и что Кремль ожидает капитуляции Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял 27 марта о том, что государство не должно иметь слабых переговорных позиций.

Напомним, Путин заявлял, что хочет включить КНДР в переговоры по завершению войны в Украине. Об этом Фокус узнавал 28 марта.

В Кремле также говорили о том, что Россия может выйти из договоренностей по энергетическому перемирию.