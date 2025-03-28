Без ошибок: Путин хочет привлечь КНДР к переговорам по войне в Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал возможность перемирия в Украине и предложил расширить список стран, участвующих в переговорах. По мнению главы Кремля, к разговорам о завершении войны вполне может присоединится Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея), а также другие государства.

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О заявлении Путина написало росСМИ ТАСС в Telegram-канале.

Вечером 27 марта российское информационное агентство сообщило о новой идее президента РФ, которая прозвучала в Мурманске во время спуска на воду новой атомной подводной лодки "Архангельск". Путин объяснил, что может говорить о перемирии даже с представителями стран Европы, но к ним, как представителям Запада, он доверия не имеет. Из этих соображений глава Кремля предложил приобщить к разговорам КНДР. Кроме того, могут присоединиться и страны БРИКС, заявил Путин.

В сети не удалось отыскать видеозапись, на которой бы президент озвучил предложение о приобщении КНДР к переговорам о перемирии. ТАСС пересказало заявление, в котором Путин объяснил, что "РФ не намерена допускать ошибок, основанных на доверии к так называемым западным партнерам".

Перемирие в Украине — заявление Путина об участии КНДР в переговорах Фото: Скриншот

Издание The Moscow Times добавило другие тезисы Путина, которые прозвучали в Мурманске по вопросу КНДР. Президент РФ напомнил, что с Северной Кореей заключен договор о военном сотрудничестве. Согласно этому договору, союзники должны помогать любым способом, в том числе — и дипломатическим, если кто-то "напал", привели журналисты слова чиновника.

Напомним, БРИКС — это сообщество пяти стран, основанное в Екатеринбурге в РФ и в состав которого, кроме России, входят Бразилия, Индия, Китай, Северо-Африканская Республика.

Перемирие в Украине и заявления Путин

Отметим, президент РФ высказал еще несколько тезисов относительно перемирия в Украине, когда спускал на воду новую атомную подводную лодку в Мурманске. Среди прочего, Путин заявил о возможности введения внешнего управления от ООН. Россиянин привел несколько примеров в прошлом — ситуация в Тиморе, на Балканах или в Уганде. Кроме того, он раскритиковал Конституцию Украины, согласно которой глава "киевского режима" назначает глав областей и это делает "нелегитимной" все ступени власти "неонацистов".

Тем временем 23-25 марта в Эр-Рияде завершились три раунда переговоров США с делегациями РФ и Украины. В итоговых документах говорилось о том, что возможно перемирие для ударов по энергетике и в Черном море. При этом Кремль требует отмены санкций против "Россельхозбанка" и чтобы банк подключили к системе платежей SWIFT. Агентство Reuters пояснило, что данный вопрос Белый дом не сможет решить без Европы, поскольку именно санкции ЕС закрыли россиянам доступ к этой системе.

Напоминаем, 26 марта аналитики Института изучения войны объяснили поведение Путина, который тормозит договоренности о перемирии в Украине. 28 марта СНБО отреагировал на атаки "Шахедов", отметив влияние поведения РФ на Трампа и прекращения огня.