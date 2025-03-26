"Тормозит усилия": Путин мешает Трампу добиться длительного мирного урегулирования в Украине, — ISW

Аналитики подчеркнули, что официальные заявления Кремля расплывчаты, предусматривают требования к прекращению огня, которые не упоминаются ни в официальных заявлениях США, ни Украины, и оставляют место для разногласий между сторонами.

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Президент России Владимир Путин мешает президенту США Дональду Трампу обеспечить длительное и стабильное мирное урегулирование в Украине. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Настойчивое промедление и неуступчивость Путина тормозят усилия Трампа обеспечить длительное и стабильное мирное урегулирование", — говорится в отчете.

Аналитики объяснили, что в отчетах США о встрече с российской и украинской делегациями отмечается, что Трамп "требует прекратить убийства с обеих сторон" в войне "как необходимый шаг к достижению прочного мирного урегулирования" — вероятно, имея в виду безусловное 30-дневное всеобщее прекращение огня на линии фронта, о котором Трамп и Зеленский уже договорились, но Путин отклонил 18 марта.

Кроме того, Кремль заявил, что не будет выполнять согласованное прекращение огня в Черном море, пока Соединенные Штаты не снимут санкции с некоторых государственных банков и других неопределенных финансовых организаций, вовлеченных в международную торговлю продуктами питания и удобрениями.

"В официальном заявлении кремля расплывчато говорится о конкретных санкциях и ограничениях, которые кремль требует от Запада предварительно отменить, а также о конкретных привлеченных финансовых организациях и компаниях. В заявлении кремля также не указаны субъекты, которые будут интерпретировать параметры этих ограничений, контролировать снятие этих ограничений и проверять соблюдение всеми сторонами", — подчеркнули в ISW.

Там также отметили, что официальные заявления Кремля расплывчаты, предусматривают требования к прекращению огня, которые не упоминаются ни в официальных заявлениях Соединенных Штатов, ни Украины, и оставляют место для разногласий между сторонами, которые будут привлечены к толкованию соглашений, снятию санкций и мониторингу возможных нарушений.

Напомним, 25 марта разведка США сообщила, что Россия и Украина выберут долгую войну вместо "плохого" мирного соглашения.

20 марта стало известно, что РФ требует от США прекратить поставлять Украине вооружение и разведданные.