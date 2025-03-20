РФ требует от США прекратить снабжать Украину вооружением и разведданными
Прекращение иностранной военной помощи Киеву, по оценкам МИД РФ, это главное условие для начала работы над мирным соглашением. В то же время Дональд Трамп говорит, что Владимир Путин не выдвигал ему такое условие.
Россия рассчитывает, что Соединенные Штаты услышали требование о необходимости прекратить иностранную военную помощь и предоставление разведывательных данных Киеву. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Данную тему обсуждали в телефонном разговоре президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин.
По оценкам российской стороны, прекращение военной помощи и предоставление разведданных от Запада — это главное условие для недопущения эскалации боевых действий и начало работы над разрешением конфликта политико-дипломатическим путем.
"Это принципиальный момент. Мы надеемся, в Вашингтоне это услышали", — сказала Захарова.
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В МИД России обвинили украинские власти в якобы полном отсутствии политической воли к миру и дипломатии. По словам Захаровой, президент Украины Владимир Зеленский "одержим навязчивой идеей нанести России поражение".
Напомним, Зеленский недавно рассказал о получении новой партии истребителей F-16. Его заявление прозвучало на фоне сообщений российской стороны о якобы уничтожении украинского F-16 в Сумской области.
Дональд Трамп говорил, что в диалоге с Путиным они не обсуждали отправку американской военной помощи Украине. Президент РФ обещал прекратить удары только по энергообъектам Украины на 30 дней.
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