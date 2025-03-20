РФ вимагає від США припинити постачати Україні озброєння і розвіддані
Припинення іноземної військової допомоги Києву, за оцінками МЗС РФ, це головна умова для початку роботи над мирною угодою. Водночас Дональд Трамп каже, що Володимир Путін не висував йому такої умови.
Росія розраховує, що Сполучені Штати почули вимогу про необхідність припинити іноземну військову допомогу і надання розвідувальних даних Києву. Про це заявила представник МЗС РФ Марія Захарова.
Цю тему обговорювали в телефонній розмові президенти США і РФ Дональд Трамп і Володимир Путін.
За оцінками російської сторони, припинення військової допомоги та надання розвідданих від Заходу — це головна умова для недопущення ескалації бойових дій і початок роботи над вирішенням конфлікту політико-дипломатичним шляхом.
"Це принциповий момент. Ми сподіваємося, у Вашингтоні це почули", — сказала Захарова.
У МЗС Росії звинуватили українську владу в нібито повній відсутності політичної волі до миру і дипломатії. За словами Захарової, президент України Володимир Зеленський "одержимий нав'язливою ідеєю завдати Росії поразки".
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Нагадаємо, Зеленський нещодавно розповів про отримання нової партії винищувачів F-16. Його заява прозвучала на тлі повідомлень російської сторони про нібито знищення українського F-16 у Сумській області.
Дональд Трамп говорив, що в діалозі з Путіним вони не обговорювали відправлення американської військової допомоги Україні. Президент РФ обіцяв припинити удари тільки по енергооб'єктах України на 30 днів.
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