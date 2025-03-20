"Росіяни брешуть": в Україну прибула нова партія винищувачів F-16, — Зеленський

Президент України пояснив, чому не можна закінчувати війну на чинній лінії розмежування і заявив, що Дональд Трамп погодився з цим.

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Повітряні сили України отримали нову партію літаків-винищувачів F-16. Про це під час Zoom-брифінгу для журналістів повідомив президент України Володимир Зеленський, пише "РБК-Україна".

"Додаткові F-16 прилетіли в Україну. Росіяни брешуть, що вони щось там збили, нічого вони не збили. А хороша новина — кілька літаків F-16 прилетіли в Україну", — сказав Зеленський.

Він не уточнив, яка саме держава передала Україні нові винищувачі, проте ця заява пролунала на тлі російських повідомлень про те, що ЗС РФ нібито збили український F-16 на Сумщині.

Водночас президент України пояснив, чому не можна завершувати російсько-українську війну на існуючій наразі контактній лінії.

"Якщо в деяких місцях ви будете залишати цю лінію, ви просто залишите міста або села без життя. Ніхто не повернеться в половину міст. І якщо десь люди повернуться, то це буде Берлін", — зазначив Зеленський.

За його словами, президент США Дональд Трамп погодився з аргументами на користь того, що Берлінська стіна — це не варіант.

Крім того, український президент вкотре наголосив, що Україна на юридичному рівні ніколи не визнає контроль Росії над українськими територіями.

Нагадаємо, 19 березня Зеленський розкрив деталі телефонної розмови з Трампом.

Дональд Трамп назвав розмову "дуже гарною" та повідомив, що обговорив з українським президентом запити й потреби України та РФ і їх узгодження.