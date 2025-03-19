Росіяни заявили, що збили український F-16 на Сумщині: в Повітряних силах прокоментували

Російські військкори повідомили, що літак був збитий на Сумщині. Його виявив російський Су-35 і нібито своїм радаром підсвітив його як ціль для ППО.

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Російські пропагандисти поширили в мережі інформацію про те, що збили український літак F-16. У Повітряних силах ЗСУ одразу ж заперечили цю інформацію.

"Рашнпропаганден знову "збили" наш літак! Цього разу F-16. Пілоти F-ок сьогодні вчергове успішно відпрацювали по р*шистах. І так щодня, бойова робота триває. Пишаюсь нашими пілотами", — написав на своїй сторінці в "Фейсбук" начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Так, 19 березня, російський військкор Юрій Котенок заявив, що отримав інформацію про те, що російський Су-35С, який патрулював повітряний простір над Воронезькою областю РФ, нібито засік F-16 над Сумською областю і своїм радаром підсвітив ціль для ППО.

"Вказується, що пілот F-16 загинув. Якщо інформація буде підтверджена, то це буде перший F-16-й, збитий у бою із ЗС РФ", — написав Котенок.

Ворожий льотчик Ілля Туманов, який веде канал Fighterbomber, заявив, що теж отримав інформацію про нібито збиття українського літака, але не знає, наскільки їй можна довіряти.

"Я гадки не маю, що збили під Сумами. І чи збили взагалі. Але так, Су-35 може світити ціль ракеті С-400 і С-500 на всю дальність ракетного польоту. Так, є відеопідтвердження роботи з гранично малих висот F-16 в Сумській області. І так, за логікою через кривизну землі і радіогоризонт РЛС підсвічування цілі С-400 не зможе супроводжувати ціль, що йде на ПМВ на всю дальність польоту ракети", — написав він.

Туманов вважає, що якщо винищувач на малій висоті, він не може уникнути влучання.

Нагадаємо, що "Мілітарний" підсумував, як застосовувалися винищувачі F-16 з моменту їхнього отримання Україною. Один із них вперше у світі за один бойовий виліт збив одразу шість російських крилатих ракет.